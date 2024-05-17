為詐團律師藏錢？橋院昨送審自律會 法官石育恩辦公室上午被搜索

台北律師鄭鴻威等人涉洩密給詐團疑雲，就連遠在高雄橋頭地院的法官石育恩也被牽涉在內，據知，北檢質疑鄭鴻威將300萬元藏於橋頭地方法院法官石育恩的辦公室內，並將石部分另案偵辦。今晨北檢指揮廉調，搜索橋頭地院石辦公室及宿舍，對此橋院三緘其口，僅表示配合調查，而石爭議作為，昨自律會決議送法官評鑑委員會評鑑。

據悉，北檢周一將鄭等18名被告起訴，於移審法院開羈押庭時，檢指控，鄭藏300萬元贓款於好友石育恩位橋頭地院的法官辦公室內，而後續更傳出石早在三月就先向橋院報告，到任前曾替涉詐團洩密案律師帶10萬元北上轉交款項；據知，整起洗錢洩密案的涉案律師、法官與揭發整起事件的檢察官、受害人，皆為政大同窗好友。

鄭於羈押庭時辯駁，石任公職前，曾在建設公司上班，才會拿300萬商請石替他物色新屋，300萬為預售工程款非贓款，並未涉及不法。