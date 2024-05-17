運將載酒醉女「半路跳車」！後方倒楣駕駛驚見逆停...外切竟輾斃她

台中張姓女子酒後因跟同行女性友人吵架，情緒激動跳車，躺在中山路3段外側車道上，載送2人的葉姓司機迴轉逆停內側車道要報警，沒想到郭姓駕駛見前方有車逆向停放，緊急右切閃避到外車道，竟輾斃躺在地上的張女；法院根據鑑定，認為葉未放置警示標誌、郭沒注意前車狀況均有過失，依過失致死罪各判4月，可上訴。

檢警調查，葉男2023年2月5日到燒烤店載酒後的張姓、李姓女子，途中2女卻不斷爭吵，後來車子行經潭子區中山路3段、豐栗路口時，張女突然打開車門跳車，整個人躺在中山路外側車道上。

葉聽見後座李女呼喊，隨即在中山路、祥和路口迴轉，最後逆向停在中山路內側車道，但他沒有下車擺設警示標誌、警戒，反而在車內打電話報警、閃車燈。

沒多久郭男開車沿中山路駛來，驚見前方葉逆向停在內側的車子，為閃避緊急向右切，卻當場輾過躺在馬路上的張女，釀她全身重傷慘死，到院前就沒了呼吸心跳。

檢方訊時，葉表示有閃燈警告來車，當時講電話報警，雙手都在忙，這時就有車開過來撞到人；郭則說，看到內側車道有一輛車擋道，打的燈方向是另一邊，根本看不到，自己一切到外車道就壓到人，認為不可以怪他。

車禍事故鑑定認為，葉將車停在車道內側，沒設警示標誌、警戒，車燈照射角度影響郭視線，而郭行至道路有車輛警示，未作隨時停車準備、未注意車前狀況，2人都有過失。

台中地院審酌，葉、郭均有過失，造成張女死亡無可挽救遺憾，考量2人犯後都已坦承，且自首予以減刑，依過失致死罪各判4月徒刑。

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