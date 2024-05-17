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嘉市議員遇襲案某議員獲不起訴 林煒軒：疑幕後有藏鏡人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義地檢署偵辦民進黨嘉義市議員林煒軒與李姓助理遇襲暴力案，上午依涉嫌妨害自由、傷害等罪起訴郭姓男子等5名嫌犯，對犯案動機，主嫌郭姓男子供稱對林煒軒不滿洩憤；林煒軒說，尊重司法調查，他不認識郭男，與對方無糾紛，疑幕後有藏鏡人，請檢方速釐清真相。

檢方說，林煒軒懷疑某市議員涉及教唆傷害、妨害自由，提告對方，惟欠缺直接及間接證據，事證不足，另為不起訴處分。

林煒軒1月間遭2名男子逼車製造糾紛襲擊案，檢方檢方羈押涉案吳男等4人；因林煒軒指控幕後教唆者是某市議員，檢方日前傳喚該議員到案說明後請回，全案引起地方政壇騷動。

林煒軒1月28日上午與李姓助理跑行程，座車在世賢路地下道時遭尾隨的自小客車意圖攔車，林煒軒與助理下車時遭39歲吳男及23歲楊男噴辣椒水、持甩棍毆打；警察到來將吳、楊2人帶回調查，偵訊後依傷害、妨害自由、毀損等罪嫌法辦，檢方聲請羈押禁見獲准。3月下旬因羈押將屆2個月，檢方向嘉義地院聲請延押2個月獲准。

檢警追查，去年11月間林煒軒也曾在議會會館附近，遭江姓男子以假車禍造成傷害，當時並沒有毆打情況；警方將江男帶回偵訊，檢方聲押獲准。

嘉義市議員林煒軒（右坐輪椅者）與李姓助理（左）元月遇襲後，由議會同仁聲援譴責暴力。本報資料照片
嘉義市議員林煒軒（右坐輪椅者）與李姓助理（左）元月遇襲後，由議會同仁聲援譴責暴力。本報資料照片

嘉義 林煒軒 議員

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