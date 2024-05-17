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割頸殺17歲少女、槍斃證人灌成「雙桶屍」 5共犯最重判無期定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子徐德益私吞300多萬元土地交易款栽贓給17歲蔡姓少女，夥同蔡女男友王閔正割斷她脖子裝桶棄屍，徐又挨告詐欺案件，和王等6人槍殺黃姓證人，再把遺體套袋倒鹽巴、水泥封桶。最高法院殺人等罪判共犯林宥廷無期徒刑、張集喬17年、童睿明12年8月、宋文達12年、趙子真18年6月徒刑定讞。

徐德益一、二審均依殺人罪判2個死刑，褫奪公權終身，案件仍在最高法院審理中；另共犯王閔正，最高法院去年12月依2個遺棄屍體罪各判刑1年10月定讞，2個殺人罪判無期徒刑部分，撤銷發回更審，台中高分院更一審改判各20年、10年2月徒刑，案件上訴審理中。

徐德益（35歲）2016年和王閔正一起從事土地買賣、貸款，兩人和徐的陳姓女友（犯案時僅15歲，由少年法庭審理）花光300多萬元的土地交易資金，被委託人一再追討仍無力還款，最終栽贓蔡女捲款潛逃，

徐德益、王閔正等人2017年5月間朝蔡女灌酒，徐假借神明起乩指責蔡女不知檢討，並和王壓住蔡女手腳，由陳女拿鐵鎚重擊蔡女頭部，再由王接手猛打，徐還拿剪刀刺蔡女胸口、旋轉攪動剪刀，最後用菜刀割斷蔡女頸部，將遺體裝進塑膠桶內，載往徐的老家藏放。

徐德益2018年因賣掉何姓男子的土地獲利2690萬元，挨告詐欺取財罪嫌，徐擔心黃姓男子出庭證詞不利，2019年6月5日趁黃開完庭返家途中，和林宥廷、王閔正、張集喬、童睿明、趙子真及宋文達等人，開車押走黃帶到養狗場痛毆，並用針筒注射海洛因，再朝黃的頭部開槍射殺，最後把遺體套垃圾袋倒鹽巴、裝桶以水泥封住，棄置苗栗銅鑼的某處竹林。

二審指出，林宥廷坦承殺黃並棄屍，辯稱見黃痛苦才想早一點結束他痛苦，張集喬、童睿明稱黃遭林宥廷臨時起意槍殺，非他們謀議範圍，也認為對黃不必負責，認為一審量刑過重。

二審依殺人等罪判林宥廷無期徒刑，褫奪公權終身、張集喬17年徒刑、童睿明12年8月徒刑、宋文達12年徒刑、趙子真18年6月徒刑，案件上訴，最高法院駁回林宥廷等5人的上訴而定讞，全案僅剩徐德益、王閔正部分仍在審理中。

徐德益雙桶屍案。本報記者／翻攝
徐德益雙桶屍案。本報記者／翻攝

最高法院 棄屍 殺人

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