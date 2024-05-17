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連署送米酒！郭台銘新北樹林、三重連署站負責人緩起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

去年總統大選前，鴻海集團創辦人郭台銘有意透過連署，以無黨籍身分與賴佩霞搭檔參選正、副總統，事後傳出大大小小賄選疑雲。一名新北市樹林區某連署站畢姓負責人和三重區福德北路連署站林姓負責人，均因在連署站在往來民眾宣傳「連署送米酒」，藉此換取上百位民眾連署書遭查辦。新北地檢署考量2人無前科、坦承犯罪僅一時失慮，依職權處分2人緩起訴。

其中，畢男因米酒換連署人數較少，檢察官命緩起訴期間1年，3個月須向國庫支付5000元；林女因人數較多達上百人，因此同樣緩起訴期間為1年，但3個月須向國庫支付10000元。

檢調查出，畢男自去年10月17日起，擔任郭台銘樹林區某連署站負責人，於所管理的連署站內，向來往民眾宣傳「連署送米酒」，表彰凡連署即贈送每人1瓶600毫升米酒，向不特定民眾期約賄選，至當月月底共收集洪姓、林姓等民眾的連署書。

至於林女則更早自去年9月30日起，便擔任郭台銘三重福德北路連署站負責人，同樣在連署站內向來往民眾宣傳「連署送米酒」，向不特定民眾期約賄選，自去年10月16至28日，成功收集到陳姓民眾等上百人的連署書。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

畢姓男子和林姓女子分別擔任郭台銘新北市樹林、三重連署站負責人，宣傳「連署送米酒」涉賄選，獲新北地檢署緩起訴。圖／聯合報系資料照片
畢姓男子和林姓女子分別擔任郭台銘新北市樹林、三重連署站負責人，宣傳「連署送米酒」涉賄選，獲新北地檢署緩起訴。圖／聯合報系資料照片

賄選 郭台銘

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