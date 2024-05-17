助詐團律師鄭鴻威藏錢？檢調廉今搜索石育恩法官辦公室及宿舍
律師鄭鴻威等人涉洩密給詐團13日遭起訴，台北地方法院裁定，鄭和助理林佳毅均再延長羈押禁見3個月。開庭時，檢察官指鄭鴻威把部分款項藏在橋頭地方法院法官石育恩的辦公室內，台北地檢署另案偵辦此部分。今傳出北檢指揮廉政署及調查局，執行搜索石育恩於橋頭地院辦公室及宿舍。對此，北檢表示，不予證實。
北檢於13日偵結起訴，開庭時，檢方根據卷證資料指控，鄭鴻威把部分款項藏在橋頭地院法官石育恩辦公室內，鄭交保會影響後續查緝。據了解，消息一出，石育恩即將與鄭對話紀錄交院方自清，強調未涉任何不法。
鄭鴻威開庭時說，他跟石育恩是熟識朋友，石擔任公職前曾在建設公司上班，他有買房想法，請石幫忙找認識的代銷、建商，因需要一筆工程款才會給石一筆現金，與本案無關。
今傳出檢廉調搜索石育恩於橋頭地院辦公室座位及宿舍；對此，北檢表示，不予證實。
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