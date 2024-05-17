台中巡官被控酒駕？ 大雅警分局：當事人不排除提告不實爆料者

台中市大雅警分局有巡官被控酒駕，分局同事到場也沒酒測，大雅分局今天調查後說，這是不實指控，該巡官開車不慎自撞分隔島，單純自撞車禍，員警到場觀測無酒駕，這名巡官說，針對網路不實指控，他不排除提告，捍衛自己清白。

大雅警分局今天說明，該分局一名巡官昨天凌晨0時，當時是下班時間，他開轎車從潭子區住處外出要買宵夜，開車不慎自撞路中分隔島，他立即下車查看，經民眾報案，大雅分局潭子所、潭子交通小隊隨即抵達現場處置。

警方表示，該車禍屬單純自撞事故，未與他車擦撞，巡官未受傷也未發現有酒容酒味或其他違法行為，當場表明不需警方處理，警方依規定依當事人意願自行處理。依據交通事故處理程序，單純財務損失之A3交通事故，由處理員警觀測確認當事人無飲酒情事，再經當事人確認無須酒測後，於相關紀錄表詳實記載確認後，免予實施酒測。

這名巡官車已故障無法行駛，一名副所長才開車協助將他載回派出所稍待，凌晨0點50分聯絡拖吊車業者拖吊事故車輛後，始讓巡官自行返家。

經訪談巡官及現場處理員警、調閱路口監視器畫面、行車軌跡等資料比對，查證巡官說法屬實，他15日下午5點下班後即由分局直接返家，凌晨0點從住處出發外出購物而發生上情，期間未發現巡官有前往飲酒場所飲酒情事，現場員警也未發現有酒容酒味飲酒情事。

大雅分局表示，這名巡官勤餘發生交通事故，他未能第一時間報告單位主管，恐衍生不當聯想，違反報告紀律，將依規定議處，另針對網路不實指控，當事人表示將不排除提出告訴。

臉書靠北Police有人投訴，台中市有分局一名巡官昨天凌晨在潭子轄區自撞車禍被路人報警，線上同事抵達現場卻發現駕駛者是分局巡官，還疑似想逃跑被人阻止，目視明顯酒容酒味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康