嘉市議員林煒軒遭襲案起訴5嫌 尚未查明政治等動機留疑點

嘉義市民進黨議員林煒軒及李姓助理1月28日上午行車遭暴力打傷案，檢警收押郭姓主嫌及3名共犯，經3個多月偵辦，上午依妨害自由等罪嫌起訴5人，包括郭姓主嫌及4名共犯，暴力案未查出有政治動機等糾紛，或自導自演，留存疑點待追查、法院查明。

起訴書指出，1月28日上午7點35分，議員林煒軒及李姓助理在世賢路二段地下道發生行車糾紛，遭楊姓、吳姓成年男子持甩棍毆打、辣椒水噴灑受傷。檢察官張建強組專案小組偵辦，將郭男、江男、吳男及楊男向法院聲押禁見獲准。

在某鋁業公司上班的郭男與江男，去年10月26日謀議由江男開車前往議會、議員會館附近道路，「教訓」林煒軒。分工由江男11月1日午9點起，駕駛郭男提供轎車搭載工人張男（另為不起訴處分），在上開場所附近道路等候，確認林煒軒行蹤，回報郭男。

嗣於同日下午1點9分，江男駕車尾隨騎乘機車林煒軒，行經世賢路二段與大同路某巷交岔路口時，江男駕車加速自左後方超車、同時向右偏駛，衝撞林議員成傷。江男回報郭男完成駕車衝撞任務。

郭男認「教訓」不夠嚴重，另行起意與林男（通緝中）、吳男及楊男，先由郭男1月22日駕車搭載林男及搭高鐵來嘉義的台北人吳男及楊男賢至議會、議員會館等處，熟悉路況、地點；再由林男交付吳男、楊男8000元，作為吳、楊男生活開銷、交通、住宿及租賃機車等費用。

吳男、楊男1月23至25日，在市區多次騎乘租賃機車勘查相關地點及路線；26、27日由吳男駕車自台北搭載楊男至嘉市，車上藏放甩棍、辣椒水，嗣機行動；28日吳男、楊男駕駛另輛車，自後尾隨林煒軒與李姓助理駕駛車子，2車行經世賢路二段地下道快車道處，自後方撞擊林議員車輛，在林煒軒、李姓助理下車查看，吳男先指責「你不會開車喔」等語，旋與楊男自車上取出甩棍及辣椒水，由吳男以甩棍毆打林議員手腳四肢，楊男則持辣椒水噴灑李助理面部。