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遭吳子嘉爆「靠疫苗A一億美元」今再開庭 陳時中這樣說
美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目說，「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了1億美元」，被陳提告求償1000萬元，今將再度開庭，衛福部前部長、準政務委員陳時中今天說，對人身造成攻擊、名譽造成損害，要負起責任，相關論述都有規範，至少要經過事實查核、本諸社會公益，靜待法院判決。
吳子嘉去年5月20日在直播節目中表示「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」、「就是白白貪汙了近30億台幣」、「陳時中是貪汙犯」、「這種錢你也敢A？陳時中不要臉到了極點」，陳時中主張吳子嘉的言論侵害他的名譽、人格權，要求賠償1000萬元。
陳時中今天上午出席「公益的力量-董氏基金會40周年論壇」，會前針對今天上午出庭的看法表示，「我想就靜待法院的判決」，相信有言論自由的範圍，但也不能超乎，對人身造成攻擊、對人的名譽造成損害要負起責任，在公義的社會，雙方都要得到保障。
陳時中強調，（法律）對於侮辱、毀謗、言論自由等都有規範，至少要經過事實查核、本諸於社會的公義，這才是符合社會規範，並重申要靜待法院判決。
律師開庭時指出，陳時中為時任衛福部長，是否知悉BNT疫苗有28至32美元的價格，只有陳自己知道，但陳對外不只一次表示沒有看過這個價格，傳陳時中、東洋首長林全是最快能釐清是否存有不合理賣價的方式；陳時中委任律師曾表示，吳子嘉在節目上說自己握有合約，如今請拿出來不就好了，「一翻兩瞪眼」，認為對方不斷變換答辯方向不合理，也沒有必要傳喚陳時中、林全作證。
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