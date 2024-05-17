影／八旬婦高雄住家供做「職業賭場」 警破門逮獲14男8女

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聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄員警日前巡查時發現燕巢安西路上一戶民宅並非營業場所，卻總在下午時段有多人進出，經專案小組多天蒐證埋伏，昨午3時30分許上門突襲，當場逮捕這間天九牌職業賭場內的22人，包含67歲陳姓負責人、近80歲的王姓屋主等4名共犯，全依賭博罪嫌送辦。

岡山分局指出，昨午出動大批警力持搜索票強勢攻堅時，門口還坐著年長者玩牌，見警撬鎖入屋直接衝進逮人，簡直嚇傻自然站起身，警見狀示意坐下，並喝斥往2樓及後門竄逃的共犯，不要輕舉妄動。這次攻堅一共帶回賭場負責人陳男、屋主王女、一對把風男女分別是36歲陳男、33歲柯女與賭客，計14男8女，共22人。

此外，警當場搜出查扣紙質天九牌1副、骰子20顆、賭資及抽頭金近2萬元，詢後17名賭客依社會秩序維護法裁罰，至於陳等4名犯嫌，均依賭博罪移送橋頭地檢署偵辦。

高雄警方一舉逮獲14男8女，全被帶回警局問訊。記者古和純／翻攝
高雄警方一舉逮獲14男8女，全被帶回警局問訊。記者古和純／翻攝
高雄警方一舉逮獲14男8女，全被帶回警局問訊。記者古和純／翻攝
高雄警方一舉逮獲14男8女，全被帶回警局問訊。記者古和純／翻攝
紙質天九牌1副、骰子20顆、賭資及抽頭金近2萬元。記者古和純／翻攝
紙質天九牌1副、骰子20顆、賭資及抽頭金近2萬元。記者古和純／翻攝

攻堅 賭博

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