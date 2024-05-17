影／八旬婦高雄住家供做「職業賭場」 警破門逮獲14男8女

高雄員警日前巡查時發現燕巢安西路上一戶民宅並非營業場所，卻總在下午時段有多人進出，經專案小組多天蒐證埋伏，昨午3時30分許上門突襲，當場逮捕這間天九牌職業賭場內的22人，包含67歲陳姓負責人、近80歲的王姓屋主等4名共犯，全依賭博罪嫌送辦。

岡山分局指出，昨午出動大批警力持搜索票強勢攻堅時，門口還坐著年長者玩牌，見警撬鎖入屋直接衝進逮人，簡直嚇傻自然站起身，警見狀示意坐下，並喝斥往2樓及後門竄逃的共犯，不要輕舉妄動。這次攻堅一共帶回賭場負責人陳男、屋主王女、一對把風男女分別是36歲陳男、33歲柯女與賭客，計14男8女，共22人。