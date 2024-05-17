快訊

認愛Toyz！篠崎泫挨轟「毒蟲女友」 凌晨淚吐心聲

整形天后顧婕直腸癌切除腫瘤仍擴散肝臟！腸癌10大警訊與6大好發族群

拜登對陸電動車提高關稅是七傷拳？ 恐損耗美國汽車業

台中警官被控酒駕「傳被同事帶走沒酒測」 警方：調查中

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市一名巡官昨天凌晨被控在潭子區車禍後，涉嫌酒駕疑似想逃跑被阻止，控訴者說這名警官明顯有酒味，卻被同事載走沒酒測，有包庇之嫌，該警分局今天表示，此案仍在調查中。

臉書靠北Police有人投訴，台中市有分局一名巡官昨天凌晨在潭子轄區自撞車禍被路人報警，線上同事抵達現場卻發現駕駛者是分局巡官，還疑似想逃跑被人阻止，目視明顯酒容酒味。

投訴者說，「這名警官一直盧，拖時間，但不知道為何，分局某所副所長知道後馬上到現場將該名巡官給載走，並且說不要酒測，事後還跟分局說謊，說這名巡官沒有喝酒，該所同事都很傻眼，難道當官酒駕都沒事的嗎？」

投訴者表示，調閱監視器就都可以證明該所副所長將人帶走，「警分局都是這樣包庇自己人的嗎？希望台中市警局長李文章看到後能有所作為，不要再包庇了！」投訴者說，他也會將相關當晚證據一併給監察院檢舉。

台中市一名警官被投訴疑似涉嫌酒卻沒酒測，警方表示，此案調查中。本報資料照片
台中市一名警官被投訴疑似涉嫌酒卻沒酒測，警方表示，此案調查中。本報資料照片

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市 酒駕

延伸閱讀

台南男積欠毒駕罰鍰4年 母親向友人周轉代繳清

台中「五虎警」找回60失蹤人口 他曝離家最常見原因是…

酒駕被抓他朝酒測器膜拜仍超標 菸盒再起獲安毒兩罪嫌送辦

看台中警風紀連環爆 江和樹相信局長：把敗壞門風警察全都處理

相關新聞

翻盤！黃子佼持7部未成年人性影像涉兒少性剝削 北檢今起訴

藝人黃子佼因無正當理由持有7部未成年人性影像，台北地檢署今4月3日依涉犯兒童及少年性剝削防制條例，處分緩起訴。北檢依職權...

旁聽高虹安案...律師：自願捐贈事實明確 無不法所有意圖

台北地院持續審理新竹市長高虹安助理費案，昨天開庭時，律師蘇奕全也全程旁聽，今天他也在臉書表達見解，認為全案癥結點還是圍繞...

影／八旬婦高雄住家供做「職業賭場」 警破門逮獲14男8女

高雄員警日前巡查時發現燕巢安西路上一戶民宅並非營業場所，卻總在下午時段有多人進出，經專案小組多天蒐證埋伏，昨午3時30分...

台中警官被控酒駕「傳被同事帶走沒酒測」 警方：調查中

台中市一名巡官昨天凌晨被控在潭子區車禍後，涉嫌酒駕疑似想逃跑被阻止，控訴者說這名警官明顯有酒味，卻被同事載走沒酒測，有包...

狗狗吵完換人吵 他擋人錄影拍落手機又譙三字經判罰1萬

遛狗時盡量保持距離！日前高雄顧姓與楊姓男子，同時到鼓山區的凹子底公園遛狗時，顧的狗突然追咬楊姓男子的狗，兩人爆發衝突後，...

獨／全世界都等你一個 國3北上緊急全線封閉為攔逆向車

國道3號昨天深夜11時許傳車輛逆向開上北上路段，還一路往南行駛，民眾在三峽路段發現報警，國道警方查出行蹤後，在桃園大溪緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。