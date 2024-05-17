台中警官被控酒駕「傳被同事帶走沒酒測」 警方：調查中

台中市一名巡官昨天凌晨被控在潭子區車禍後，涉嫌酒駕疑似想逃跑被阻止，控訴者說這名警官明顯有酒味，卻被同事載走沒酒測，有包庇之嫌，該警分局今天表示，此案仍在調查中。

臉書靠北Police有人投訴，台中市有分局一名巡官昨天凌晨在潭子轄區自撞車禍被路人報警，線上同事抵達現場卻發現駕駛者是分局巡官，還疑似想逃跑被人阻止，目視明顯酒容酒味。

投訴者說，「這名警官一直盧，拖時間，但不知道為何，分局某所副所長知道後馬上到現場將該名巡官給載走，並且說不要酒測，事後還跟分局說謊，說這名巡官沒有喝酒，該所同事都很傻眼，難道當官酒駕都沒事的嗎？」

投訴者表示，調閱監視器就都可以證明該所副所長將人帶走，「警分局都是這樣包庇自己人的嗎？希望台中市警局長李文章看到後能有所作為，不要再包庇了！」投訴者說，他也會將相關當晚證據一併給監察院檢舉。 台中市一名警官被投訴疑似涉嫌酒卻沒酒測，警方表示，此案調查中。本報資料照片

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