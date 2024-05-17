翻盤！黃子佼持7部未成年人性影像涉兒少性剝削 北檢今起訴

藝人黃子佼因無正當理由持有7部未成年人性影像，台北地檢署今4月3日依涉犯兒童及少年性剝削防制條例，處分緩起訴。北檢依職權送台灣高等檢察署再議，高檢署審查後，命令北檢續行偵查。台北地檢署今偵結，依涉犯兒童及少年性剝削防制條例等罪，起訴黃子佼。

北檢查扣黃子佼的4TB隨身硬碟，查出硬碟存有7部身分不詳的未成年女子性影像。

檢方查出，黃子佼從2014年2月12日起，加入名為「創意私房」、「小圈子」的販賣女子性影像的網路論壇；他再於2017年8月8日至2023年7月8日間，在該論壇購買影像；從2023年2月15日起，用隨身硬碟儲存並持有7部身分不詳的未成年女子性影像，涉犯兒童及少年性剝削防制條例之無正當理由持有少年性影像罪。

北檢考量，黃子佼犯後已坦承犯行，自願拋棄該硬碟，無散布或販賣性影像，處分緩起訴，期間二年，命黃支付國庫120萬，並在緩起訴確定後3個月內，書立悔過書1份，字數不少於1200字，可以電腦繕打，親自簽名後交付北檢。