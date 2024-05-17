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狗狗吵完換人吵 他擋人錄影拍落手機又譙三字經判罰1萬

聯合報／ 記者何祥裕/台北即時報導

遛狗時盡量保持距離！日前高雄顧姓與楊姓男子，同時到鼓山區的凹子底公園遛狗時，顧的狗突然追咬楊姓男子的狗，兩人爆發衝突後，楊拿起手機錄影蒐證，未料顧竟兩度伸手拉扯將手機拍落地面，還辱罵楊三字經，高雄地院依強制、公然侮辱罪判處顧罰金一萬元、得易服勞役。

高雄地院調查，當兩人的犬隻發生衝突，楊拿出手機錄影時，不僅被顧拉扯手部，導致手機掉落地面，顧還向楊嗆聲「你再錄看看，我把它（指楊的手機）丟到馬路上喔！」此行為妨害於公共場所行使手機攝影之權利，已經觸犯強制罪。

另外，顧又在爭吵時，陸續以「神經病」、「X」等語辱罵楊，這已經損及楊的人格與社會評價，法官認為，顧遇到糾紛時不以理性和平方式處理，而採取強暴脅迫方式妨害他人行使權利又辱罵，實在有所不該，但考慮顧已經坦承犯行，因此判決顧罰金一萬元、得易服勞務，全案可上訴。

顧姓男子不滿楊姓男子持手機蒐證錄影，阻擋拍落手機還罵三字經遭判刑。示意圖(與本案無關)／聯合報資料照
顧姓男子不滿楊姓男子持手機蒐證錄影，阻擋拍落手機還罵三字經遭判刑。示意圖(與本案無關)／聯合報資料照

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