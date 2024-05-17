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和美前鎮長阮厚爵 涉貪收押

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化地檢署、廉政署調查祭祀公業土地分割案，前天兵分多路搜索和美鎮公所等8處，先後帶回、通知前鎮長阮厚爵等19人到案說明，昨天阮和賴姓男子被裁定羈押，姚姓司機和謝姓男子以10萬元交保，其他人請回。阮的兒子預定6月2日結婚，地方對時機上感到訝異。

和美鎮公所辦理祭祀公業土地分割案，被檢舉收賄導致不公。彰化檢方指出，經長期蒐證，認為時機成熟，專案小組搜索8處，通知到案19人，訊問完畢後，認定阮等人涉犯貪汙治罪條例等罪嫌，其中阮厚爵、姚姓司機及賴、謝、陳、黃4名男子犯罪嫌疑重大，有湮滅證據及勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。

地方人士對阮厚爵涉貪「被帶走」都三緘其口，有人透露，阮競選立委時已傳涉貪，在他擔任鎮長的第一任期內，向辦理祭祀公業土地分割的派下員收取回扣數十萬元，以利案件進行，因祭祀公業土地事情複雜且意見多，本有人要在選舉時爆料卻被壓下，沒想到阮嗆警察等影片流出，仍影響選情。

阮厚爵曾連任2屆議員、2屆鎮長，去年也曾代表國民黨參選彰化立委，雖輸給民進黨陳秀寶，仍獲得7萬6千餘票，地方實力雄厚。據了解，前天和美鎮公所被搜索時，現場一陣騷動，公所人心惶惶。

彰化 阮厚爵

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