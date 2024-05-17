聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉包庇賭、色 北市警劉維中50萬交保

聯合報／ 記者房荷庭張宏業石秀華／連線報導

涉案巡官劉維中（右）。記者房荷庭／攝影
涉案巡官劉維中（右）。記者房荷庭／攝影
國民黨台北市議員葉林傳服務處前後任主任張翰明與林晴紀，被控插股中山區七間色情護膚店、酒店與電子遊戲場，再透過白手套或親自交付現金方式，賄賂台北市警松山分局巡官劉維中，換取通風報信臨檢查緝情資，調查局前天大陣仗搜索約談卅六人到案，台北地檢署漏夜複訊後依貪汙等罪命劉維中五十萬元交保、限制出境。

至於張翰明經檢方複訊後暫認無涉不法，身分從被告改列證人，林晴紀依舊維持行賄罪被告，兩人均請回；色情業者王翊名四十萬元交保、蔡長都卅萬元交保、許諭荃廿萬元交保、徐毓璟十萬元交保；另十四名色情業者財會人員各以一至八萬元交保，還有七名員工請回。

據了解，有業者坦承按月支付劉維中賄款，調查局根據業者供述金額，懷疑不只一名員警收賄，將擴大清查是否集體貪瀆，同時追查這些店家的幕後大老闆是誰。

調查局掌握情資，指林森北路上有間「欣欣電子遊藝場」背後有民代與地方人士撐腰，因而順利取得執照，使其非法變成合法，該遊戲場後來因為疫情收攤；但相關人偵訊時否認與欣欣有關，強調該地點是擺放夾娃娃機，不清楚什麼電玩，情資內容恐有出入。

夾娃娃機 情資

延伸閱讀

學做長輩圖、跳芭雷舞 北市「樂齡進修券」1800名額今開放登記

T台女星潘映竹砸千萬北市買房！徵一卡皮箱入住男主人

劉姓員警涉收賄案 北市警局：報請停職待調查

北市2男槍傷陸續就醫 警方：自宅玩槍走火誤傷

相關新聞

涉包庇賭、色 北市警劉維中50萬交保

國民黨台北市議員葉林傳服務處前後任主任張翰明與林晴紀，被控插股中山區七間色情護膚店、酒店與電子遊戲場，再透過白手套或親自...

旁聽高虹安案...律師：自願捐贈事實明確 無不法所有意圖

台北地院持續審理新竹市長高虹安助理費案，昨天開庭時，律師蘇奕全也全程旁聽，今天他也在臉書表達見解，認為全案癥結點還是圍繞...

周典論延押2個月 女兒周佳琪憂身體狀況、盼將心比心

屏東縣議長周典論因涉去年幫郭台銘買連署書案，因收押期將屆，屏東地院裁定周典論續押禁見兩個月。周典論患有心臟疾病，日前延押...

涉幫郭台銘買連署書 周典論延押2個月 保外就醫落空

屏東縣國民黨籍議長周典論涉幫郭台銘買連署書，屏檢依違反總統選舉罷免法起訴，周典論從偵查起訴到法院審理，收押逾4個月，因收...

和美前鎮長阮厚爵 涉貪收押

彰化地檢署、廉政署調查祭祀公業土地分割案，前天兵分多路搜索和美鎮公所等8處，先後帶回、通知前鎮長阮厚爵等19人到案說明，...

獨／全世界都等你一個 國3北上緊急全線封閉為攔逆向車

國道3號昨天深夜11時許傳車輛逆向開上北上路段，還一路往南行駛，民眾在三峽路段發現報警，國道警方查出行蹤後，在桃園大溪緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。