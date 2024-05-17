涉包庇賭、色 北市警劉維中50萬交保

涉案巡官劉維中（右）。記者房荷庭／攝影 國民黨台北市議員葉林傳服務處前後任主任張翰明與林晴紀，被控插股中山區七間色情護膚店、酒店與電子遊戲場，再透過白手套或親自交付現金方式，賄賂台北市警松山分局巡官劉維中，換取通風報信臨檢查緝情資，調查局前天大陣仗搜索約談卅六人到案，台北地檢署漏夜複訊後依貪汙等罪命劉維中五十萬元交保、限制出境。

至於張翰明經檢方複訊後暫認無涉不法，身分從被告改列證人，林晴紀依舊維持行賄罪被告，兩人均請回；色情業者王翊名四十萬元交保、蔡長都卅萬元交保、許諭荃廿萬元交保、徐毓璟十萬元交保；另十四名色情業者財會人員各以一至八萬元交保，還有七名員工請回。

據了解，有業者坦承按月支付劉維中賄款，調查局根據業者供述金額，懷疑不只一名員警收賄，將擴大清查是否集體貪瀆，同時追查這些店家的幕後大老闆是誰。

調查局掌握情資，指林森北路上有間「欣欣電子遊藝場」背後有民代與地方人士撐腰，因而順利取得執照，使其非法變成合法，該遊戲場後來因為疫情收攤；但相關人偵訊時否認與欣欣有關，強調該地點是擺放夾娃娃機，不清楚什麼電玩，情資內容恐有出入。