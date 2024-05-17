涉幫郭台銘買連署書 周典論延押2個月 保外就醫落空

屏東縣國民黨籍議長周典論涉幫郭台銘買連署書，屏檢依違反總統選舉罷免法起訴，周典論從偵查起訴到法院審理，收押逾4個月，因收押期將屆滿，屏東地院15日裁定周典論續押2個月，禁接見、通信。合議庭指出，周典論偵訊否認且擔任議長，對證人恐有心理壓力。

議長周典論的二女兒、屏市長周佳琪說，擔心議長身體狀況，心臟問題不是可以控制，案情都交代清楚，希望法官將心比心，對司法感到痛心，收押近5個月，違反比例原則，相信老天會還議長公道，會再提抗告。副議長盧文瑞說，感覺司法好像故意刁難，此案其他人都緩起訴，但還是尊重司法，議會定期會會盡快開議。

屏東地院5月8日開延押庭，周典論當時說，希望能快點出來，心臟刺痛要就醫。合議庭認為，周典論在本案交付500萬元給同案被告周品全，依多名證人陳述，每人500元代價，取得1萬份連署書，與周典論辯稱給連署人員工作費一詞有異，若是給工作費，周典論應無掩飾、隱諱，但對交付上開款項給周品全，偵查中兩度否認，掩飾舉動不合常情。

合議庭指出，周典論否認犯行且久任議長，對其他被告、證人亦將造成心理壓力；周典論罹病需保外就醫，合議庭指出，透過戒護外醫即可達目的，縱使屏基醫療設備不足應付，只須醫師開轉診單即可戒護至其他醫學中心。