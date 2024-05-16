約好「拚輸贏」大家都帶槍…宜蘭6男火拚 5人坐牢

宜蘭劉姓男子、倪姓男子2020年間約好在三星鄉「拚輸贏」，各自約了朋友助陣，剛打起來就有人掏出武士刀砍人，陳姓男子憤而亮槍，另一名劉姓男子不甘示弱掏槍還擊，都未射中對方。宜蘭地院前年先判決倪姓男子等4人殺人未遂罪，日前再判決陳姓男子殺人未遂罪，共5人分處5到8年有期徒刑。

判決書指出，綽號「阿浪」的劉男（下稱阿浪）與倪男為了了結恩怨，2020年9月1日下午相約在三星鄉某路交岔口拚輸贏，阿浪找了陳男助陣，倪男則找來蕭姓男子、另一名劉姓男子（下稱大劉），再由大劉邀請董姓男子；阿浪2人與倪男4人下午6時40分許準時開打。

倪男先空手而上，1人獨戰阿浪與陳男，但他的同伴不是省油的燈，大劉很快抽出武士刀衝向陳男，追著人砍，陳男悉數躲開，掏出1把非制式手槍射向大劉；大劉聞槍響大驚，發現自己沒被射中，氣得丟下武士刀，從背包掏槍還擊，2人各開數槍，由於天色昏暗準心不佳，都沒有射中。

董男持短刃武士刀在旁掠陣，蕭男更是揮舞柴刀砍傷阿浪右前臂。兩造人馬並未打生打死當即散去，警方獲報後循線追查，不久後先逮到阿浪與倪男一夥，陳男則持續逃亡，去年才被抓捕歸案。

陳男對犯行坦承不諱，倪男等人承認火拚，但表示彼此是朋友，只是一時火氣上衝，沒有殺人意圖，法官不予採信。地院2022年宣判，倪男、大劉、蕭男、董男犯殺人未遂、非法持有槍枝等罪，處大劉有期徒刑8年、倪男、蕭男、董男有期徒刑5年；董男不服判決，仍在上訴中。