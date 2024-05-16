周典論延押2個月 女兒周佳琪憂身體狀況、盼將心比心

屏東縣議長周典論因涉去年幫郭台銘買連署書案，因收押期將屆，屏東地院裁定周典論續押禁見兩個月。周典論患有心臟疾病，日前延押庭時向法官表達，心臟刺痛希望能就醫。周典論的二女兒、屏東市長周佳琪憂心父親身體情況，她說，尊重司法，但仍希望法官能將心比心，相信老天會還議長公道，會再提抗告。

鴻海創辦人郭台銘去年爭取獨立參選總統，屏縣議長周典論涉幫郭台銘買連署書，屏檢依違反總統選舉罷免法起訴，周典論從檢方偵查起訴到法院審理，收押近5個月，因收押期屆滿，屏東地院本月15日裁定周典論續押2月，禁止接見、通信。今消息一出，引發地方議論。

周典論二女兒、屏東市長周佳琪今憂心說，心臟問題不是可以控制的。且此案其他證人、被告都緩起訴，相關事證都交代清楚，可以用交保或電子腳鐐取代羈押。雖然尊重司法，但還是要將心比心，也想爭取保外就醫，但之前爭取都被駁回。

周佳琪說，希望法官將心比心，對司法感到痛心，收押近5個月，違反比例原則，相信老天會還議長公道。

副議長盧文瑞說，感覺司法好像故意刁難，此案其他人都緩起訴，但還是尊重司法，議會定期會也會盡快開議。