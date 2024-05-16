快訊

520前特赦陳水扁？總統府稱「無此決定」 陳致中臉書發96字聲明

揭柯建銘「利誘」阻國會改革 傅崐萁：國民黨絕不接受招安

削瘦6旬婦眼神呆滯、語無倫次 竟是餐餐「這樣吃」險痴呆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周典論延押2個月 女兒周佳琪憂身體狀況、盼將心比心

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣議長周典論因涉去年幫郭台銘買連署書案，因收押期將屆，屏東地院裁定周典論續押禁見兩個月。周典論患有心臟疾病，日前延押庭時向法官表達，心臟刺痛希望能就醫。周典論的二女兒、屏東市長周佳琪憂心父親身體情況，她說，尊重司法，但仍希望法官能將心比心，相信老天會還議長公道，會再提抗告。

鴻海創辦人郭台銘去年爭取獨立參選總統，屏縣議長周典論涉幫郭台銘買連署書，屏檢依違反總統選舉罷免法起訴，周典論從檢方偵查起訴到法院審理，收押近5個月，因收押期屆滿，屏東地院本月15日裁定周典論續押2月，禁止接見、通信。今消息一出，引發地方議論。

周典論二女兒、屏東市長周佳琪今憂心說，心臟問題不是可以控制的。且此案其他證人、被告都緩起訴，相關事證都交代清楚，可以用交保或電子腳鐐取代羈押。雖然尊重司法，但還是要將心比心，也想爭取保外就醫，但之前爭取都被駁回。

周佳琪說，希望法官將心比心，對司法感到痛心，收押近5個月，違反比例原則，相信老天會還議長公道。

副議長盧文瑞說，感覺司法好像故意刁難，此案其他人都緩起訴，但還是尊重司法，議會定期會也會盡快開議。

國民黨屏東縣黨部主委、立委蘇清泉說，議長的身體不好，希望出來做心導管檢查、治療，得到最妥善的醫療照顧。

屏東縣議長周典論延押兩個月，二女兒、屏東市長周佳琪憂心父親的身體情況。圖／屏東市公所提供
屏東縣議長周典論延押兩個月，二女兒、屏東市長周佳琪憂心父親的身體情況。圖／屏東市公所提供

司法 周典論 屏東縣

延伸閱讀

延押2個月 蘇清泉籲檢調讓周典論出來就醫

周典論延押2個月 合議庭：2度否認、證人恐有心理壓力

涉郭台銘連署書案 屏東縣議長周典論遭裁定延押2個月

收押逾4個月法院今開延押庭 周典論：心臟刺痛昨掛急診

相關新聞

旁聽高虹安案...律師：自願捐贈事實明確 無不法所有意圖

台北地院持續審理新竹市長高虹安助理費案，昨天開庭時，律師蘇奕全也全程旁聽，今天他也在臉書表達見解，認為全案癥結點還是圍繞...

周典論延押2個月 女兒周佳琪憂身體狀況、盼將心比心

屏東縣議長周典論因涉去年幫郭台銘買連署書案，因收押期將屆，屏東地院裁定周典論續押禁見兩個月。周典論患有心臟疾病，日前延押...

年代旅遊員工遭爆詐領代償金 委任律師反控品保「恐嚇」：歡迎提告

年代旅遊（美加國際旅行社）春節於富國島丟包旅客，引發軒然大波。中華民國旅行業品質保障協會理事長張永成今表示，年代投資者及...

假律師打官司敗訴反成被告 法官告發吃官司

桃園江姓男子明知自己根本沒有律師資格，在得知中壢某車用電子產品公司與資遣員工雙方有確認僱傭關係及不當得利的訴訟糾紛，竟自...

醉漢勒頸計程車司機58秒奪命 家屬求判15年徒刑還公道

多次酒醉路倒的42歲外送員陳瑞祥，去年酒後在汐止火車站排班計程車後方尿尿，遭65歲林姓司機制止爆發爭吵，陳涉徒手勒林男頸...

處方籤竟出現「媽媽是婊子」文字 醫院有疏失被罰6萬元

衛生福利部基隆醫院1名藥師指因心情不佳，在患者的處方簽過敏史欄打上「媽媽是婊子」文字，引爆風波，遭記二大過處分，隨後辭職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。