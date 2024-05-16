台灣「阿龍」圖像遭控抄襲對岸引論戰 台文館發聲明道歉

國立台灣文學館下午發布「道歉聲明」，指接獲委託廠商「蹦世界數位創意公司」告知，「阿龍」相關圖像確實非廠商原創，相關證據也是經偽造產出。館方因廠商提供的不實資料，日前所做回應，造成社會騷動；也因無法進一步即時回應社群媒體民眾提問，引發後續風波，在此向原創作者及社會大眾表達誠摯歉意，相關圖案立即下架，並追究廠商責任

道歉聲明引來許多網友撻伐，有網友還把之前台灣館的強硬回應、名嘴及網路攻擊對岸的內容整理成懶人包嘲諷；不過還是有人堅持「這一定是中國在認知作戰」。

台文館表示，5月8日接獲媒體詢問讀者投書，有關官方FB粉絲專頁發布「尋星之旅—文學星圖的展望」實境解謎遊戲、新春活動等貼文，當中出現的角色「阿龍」非原創，當下即請廠商查證。廠商以附有日期網頁截圖及錄影為證據，表示該圖原創，館方才據此提供媒體相關資料。

台文館稱，因外界針對相關事證提出諸多質疑，館方責成廠商再次查明提出更明確事證。經過數日聯繫，廠商於今天證實，「阿龍」相關圖像確非原創，並已發表道歉聲明，因此事件損害台文館聲譽與權益至深，將就廠商侵權行為，依據採購法及契約規定，進行求償並追究相關法律責任，也立即將本案相關委製內容下架。