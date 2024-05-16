台中45歲二寶人父鬥牛...被高中生蓋火鍋 球砸人關45天

台中市鄭姓男子在3年前在南屯區豐樂籃球場，與高中生打三對三鬥牛籃球時，鄭因不滿投籃時被一名高中生蓋火鍋，氣得拿籃球砸高中生，造成少年左臉、左側擦傷，還有輕微腦震盪，鄭在警詢、偵訊時坦言，有用球砸人，後來又改口是打球過程球飛出去，二審認定鄭不知少年是未成年，判拘役45天，可易科4.5萬元。

判決指出，鄭姓男子（45歲）育有2子，2021年11月間在南屯區豐樂籃球場與人打鬥牛籃球，期間鄭因不滿在投籃時，遭一名戴口罩的高中生蓋火鍋，鄭持籃球朝高中生的丟擲，造成少年左側臉部、左耳挫傷併輕微腦震盪，現場有其他參與的隊友看到案發經過。

鄭男在警詢、偵訊與一審審理時，說法不一，起初鄭是說，當時他帶球切入，垂直起跳準備投球，對方防守無故用非籃球所允許動作，握拳朝我胸口推擠，差點造成他後仰跌倒受傷，當下非常氣憤，才會拿起籃球朝他身上丟過去，但審理時卻說，當時是對方推過來，其在空中失去重心，球才飛出去，可能因而砸到少年。

一審依照告訴人、現場證人的證詞，認定鄭男對未成年人犯傷害罪，判拘役50天，可易科5萬元。

鄭男不服提出上訴，強調當時不知道少年是未成年，少年身材比他還高大等語。