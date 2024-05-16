快訊

暗指國會改革法案？柯建銘預告：立院明天恐爆發史上最嚴重衝突

3年前這一天「全台最恐慌」 他回憶震撼畫面：賣場現排隊人潮

台中45歲二寶人父鬥牛...被高中生蓋火鍋 球砸人關45天

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鄭姓男子在3年前在南屯區豐樂籃球場，與高中生打三對三鬥牛籃球時，鄭因不滿投籃時被一名高中生蓋火鍋，氣得拿籃球砸高中生，造成少年左臉、左側擦傷，還有輕微腦震盪，鄭在警詢、偵訊時坦言，有用球砸人，後來又改口是打球過程球飛出去，二審認定鄭不知少年是未成年，判拘役45天，可易科4.5萬元。

判決指出，鄭姓男子（45歲）育有2子，2021年11月間在南屯區豐樂籃球場與人打鬥牛籃球，期間鄭因不滿在投籃時，遭一名戴口罩的高中生蓋火鍋，鄭持籃球朝高中生的丟擲，造成少年左側臉部、左耳挫傷併輕微腦震盪，現場有其他參與的隊友看到案發經過。

鄭男在警詢、偵訊與一審審理時，說法不一，起初鄭是說，當時他帶球切入，垂直起跳準備投球，對方防守無故用非籃球所允許動作，握拳朝我胸口推擠，差點造成他後仰跌倒受傷，當下非常氣憤，才會拿起籃球朝他身上丟過去，但審理時卻說，當時是對方推過來，其在空中失去重心，球才飛出去，可能因而砸到少年。

一審依照告訴人、現場證人的證詞，認定鄭男對未成年人犯傷害罪，判拘役50天，可易科5萬元。

鄭男不服提出上訴，強調當時不知道少年是未成年，少年身材比他還高大等語。

台中高分院認為，鄭男是偶然在非校園的球場相約比賽，少年當時已近17歲，身型與一般成年人並無二致，當日在場打球者，除少年及其同學外，其他參與打球的都是成年人，該球場使用者也非少年為多數，鄭未能觀察少年全臉，因此可能不知少年未成年，因此撤銷原判，改判拘役45天，可易科，仍可上訴。

台中市鄭姓男子在2021年底在豐樂籃球場打球時，持籃球砸一名少年，二審判鄭拘役45天，可易科。圖／台中市政府提供
台中市鄭姓男子在2021年底在豐樂籃球場打球時，持籃球砸一名少年，二審判鄭拘役45天，可易科。圖／台中市政府提供

未成年 火鍋 身材

延伸閱讀

NBA／關鍵時刻賞雷霆一哥火鍋 唐西奇：要拚最佳防守陣容

NBA／唐西奇大三元加關鍵火鍋 獨行俠退雷霆搶先聽牌

南部人氣港式火鍋「春囍打邊爐」 第五間分店登陸台中七期

HBL／圖西、黃萬隆擔任總監 籃球訓練營暌違4年重啟

相關新聞

處方籤竟出現「媽媽是婊子」文字 醫院有疏失被罰6萬元

衛生福利部基隆醫院1名藥師指因心情不佳，在患者的處方簽過敏史欄打上「媽媽是婊子」文字，引爆風波，遭記二大過處分，隨後辭職...

台灣「阿龍」圖像遭控抄襲對岸引論戰 台文館發聲明道歉

國立台灣文學館下午發布「道歉聲明」，指接獲委託廠商「蹦世界數位創意公司」告知，「阿龍」相關圖像確實非廠商原創，相關證據也...

影／夫妻行走斑馬線上被撞飛天 駕駛未禮讓行人開罰

雲林縣斗南鎮昨天下午一對詹姓夫妻行走在大同路口，兩人綠燈安心走在斑馬線上，準備穿越道路，不料，被一輛左轉的自小客車衝撞，...

台中45歲二寶人父鬥牛...被高中生蓋火鍋 球砸人關45天

台中市鄭姓男子在3年前在南屯區豐樂籃球場，與高中生打三對三鬥牛籃球時，鄭因不滿投籃時被一名高中生蓋火鍋，氣得拿籃球砸高中...

推動台越司法互助 「越南王」之子丁廣欽獲一等專業獎章

台灣世界展望會董事長丁廣欽推動台灣越南司法互助有功，並關懷矯正教育，參與犯罪被害人保護工作，今天獲法務部頒發「一等法務專...

年代旅遊丟包案外案！員工聽信林大鈞「大幹一番」 爆詐領代償金900萬

年代旅遊（美加國際旅行社）春節富國島丟包旅客，引發譁然。中華民國旅行業品質保障協會受理近千名旅客代償，品保協會理事長張永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。