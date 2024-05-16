推動台越司法互助 「越南王」之子丁廣欽獲一等專業獎章

台灣世界展望會董事長丁廣欽推動台灣越南司法互助有功，並關懷矯正教育，參與犯罪被害人保護工作，今天獲法務部頒發「一等法務專業獎章」，法務部長蔡清祥肯定丁廣欽對法務工作的奉獻。

丁廣欽與胞弟承父親「越南王」丁善理赴越南開拓建設的基礎，持續在越南拓展建設事業、創辦中學，鑑於台、越往來日益密切，協助促成雙邊簽署「台越民事司法互助協定」，2010年4月12日完成簽署、2021年12月2日生效。

法務部指出，丁廣欽是國內著名慈善家，推動公益活動不遺餘力，積極促成台灣世界展望會與法務部的交流與合作，安排台灣世界展望會與法務部、矯正署及敦品中學分享「籃海計畫」，並由「台北市丁善理先生社會福利慈善紀念基金會」支援軟硬體設備。

法務部說，台灣世界展望會2024年1月21日邀請敦品中學籃球隊與「籃海計畫」北區聯隊進行交流賽及三分球體驗賽，為青少年矯正教育史上第一次無戒具所外活動，活動結合運動與生命教育，提供青少年舞台，建立自信與開拓視野，陪伴逆風少年在團體中重新形塑品格與價值觀。