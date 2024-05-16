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南投智能不足男性侵弱智少女 一審重判7年2月 二審改輕判差很大

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣一名男子與13歲少女是網友，二人在前年間前往屏東旅遊，男子明知少女未成年，但仍趁與少女在房間內獨處聊天時，表明要欲少女「做愛」，但少女拒絕後，男子仍性侵少女，一審認定男子明知少女是未成年、智能障礙仍性侵，重判7年2月，不過二審審酌，男子經鑑定後是智能不足，且少女平時與同學溝通正常，男子不能預見其是身心障礙者，加上男子已與家屬和解，因此改判1年10月徒刑。

判決指出，南投縣一名男子透過網路認識輕度智能障礙的13歲少女，二人交往成為男女朋友後，在前年3月間前往屏東旅遊，男子趁在與少女在房間內聊天時，向少女表明「想親熱、做愛」，但被少女拒絕，不過男子不顧少女明確以言語表示「不要」及推拒，仍性侵少女得逞，少女事後向家長反映後，提出告訴，男子被依強制性交罪，移送法辦。

南投地院審理時，男子明知少女年齡，也是輕度智能障礙者，竟為滿足一己色慾，罔顧少女身心、人格健全發展及心靈感受，違反少女意願，強制性交，加上未與家屬和解，因此以對於未滿16歲女子為性交罪之宣告刑，與犯對心智缺陷之人犯強制性交罪，判刑7年2月。

全案上訴台中高分院後，合議庭審酌，少女雖然領有輕度身心障礙手冊，但平常與同學相觸溝通沒有問題，少女也證稱，從未陳述有告知男子，她領有輕度身心障礙手冊，因此男子無從預見少女是身心障礙者。

另外男子經南投療養院鑑定後，認定具有輕度至中度智能障礙，二審審理期間，男子已與少女及家屬達成和解，因此撤銷原判決，改判1年10月徒刑，仍可上訴。

南投縣一名男子涉嫌性侵弱智少女，台中高分院判男子1年10月徒刑。示意圖／本報資料照片
南投縣一名男子涉嫌性侵弱智少女，台中高分院判男子1年10月徒刑。示意圖／本報資料照片

南投縣 屏東 性侵

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