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詐騙天堂又1例！逃逸移工當車手法院矛盾裁定險讓他落跑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

圖為詐騙示意圖。圖片來源／Ingimage
圖為詐騙示意圖。圖片來源／Ingimage
越南籍陳姓逃逸移工擔任詐團取款車手，今年3月遭逮後收容，因涉刑案，檢方在收容期滿前向法院聲押，未料今凌晨法院卻以無羈押必要，裁定5萬元交保，且陳男友人還現身辦保，所幸檢方反應迅速，通報轄區分局趕到法院接人，才未讓陳男逃出法院，但法官矛盾裁定，已在南部檢警圈炸鍋。

據了解，陳男經合法管道來台，去年8月通報失聯，後來經同鄉轉介，今年1月投入詐騙集團麾下擔任取款車手。

高雄檢警偵辦一起投資詐騙案，被害人遭詐40萬元，警方通報後，根據帳戶資料清查，鎖定特定取款對象後，今年3月28日現身ATM取款時被警方一舉查獲。

陳男屬逃逸外勞，查獲後依規定移付移民署收容，因收容期將於5月底期滿，但案件仍在偵辦中，檢方昨向法院聲押，以便後續偵查進行。

法院審理後，卻認為陳無羈押必要，今凌晨裁定5萬元交保並限制住居在「收容所」，陳男友人獲知交保後，現身法院完成辦保。

檢方原以為會成功收押，卻變成交保，深夜接到院方通知，緊急通報鄰近轄區警分局，警方派人趕到法院，將還未離開法院的陳男送往收容所，但法官裁定內容在南部檢警圈轉傳，引起辦案人員炸鍋。

法界指出，依實務經驗，陳男收容期雖然未滿，但法院諭知交保後，他也完成辦保，依規定是要當庭釋放，若沒有轄區警方趕來地院接人，還真可能讓他逃逸。

辦案人員說，法官裁定交保，又限制住居在「收容所」，請問哪個逃逸移工交保後，會自行到「收容所」報到？這不是矛盾嗎，何不直接收押，徒增交保後行蹤成謎的風險，何況逃逸移工本就有羈押必要性，法官裁定脫離現實。

在詐騙集團擔任「車手」黃姓男子，去年6月跨海至日本取款，被日本警方逮個正著，黃男遭逮不久，就被日本法院判決3年8月確定，已在日本監獄服刑，速度之快、刑度之重，引起法界熱議。

辦案人員拿黃男遭日本重判案例，對比陳姓逃逸移工獲得「交保」，揶揄台灣司法不是輕判就縱放，難怪被冠上「詐騙天堂」。

日本 詐騙集團

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