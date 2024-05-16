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國中女約大叔看台中夜景被誤會...慘遭強吻急生智脫困

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣一名15歲少女去年初在台中市超商認識年約30多歲的許男，雙方互加IG好友，少女因手機沒電，聯絡許男借充電線，許男邀約少女在車上充電，少女提議前往山區看夜景，未料抵達後，許伸出狼爪，強吻少女、摸胸，少女抵抗無效，假意安撫，趁許開車返回市區加油時，趁機逃出向站員求助。二審今審結，判許1年4月徒刑，可上訴。

判決指出，南投縣一名15歲少女在去年1月1日凌晨，與朋友前往台中市旅遊時，在一家超商內認識一名年約30多歲的許姓男子，雙方互加IG好友，因少女後來手機沒電，向許男聯絡，詢問借用充電線，許男開車到場，少女在許車內充電時提議，等待充電時，可前往山區看夜景、日出，許開車載少女前往山區。

二人抵達後，少女向許透露頭痛，許男要少女脫下口罩，替少女按摩頭部，許看到少女長得清秀，忍不住欲望，強行撫摸少女胸部、強吻少女，期間少女哭喊「不要」阻止，最後少女要求許載返市區，期間假意迎合許男，趁許在加油站加油時，趁機下車向站員求助報警。

台中地院審理時，許男承認有在車內替少女按摩頭部、與少女舌吻，但否認有強制猥褻犯行，辯稱，在按摩時是少女主動親吻，少女說「不想進一步」，他即停手。

不過法官認為，少女涉世未深，當天是與許男初次見面，二人年齡相差20多歲，許僅是出借手機充電線給少女使用，並在車內幫少女按摩頭部，兩人無其他情感互動，實難想像少女會如許所述，主動獻吻，許此部分辯解顯與常情有違，要難採信，依強制猥褻罪，判刑1年6月。

許男不服提起上訴，台中高分院今天上午審結，仍認定許涉犯強制猥褻罪，但刑度略減，改判1年4月，仍可上訴。

南投縣一名少女在去年初在台中市認識許姓男子，二人同赴山區看夜景時，少女被許男猥褻，二審今判許1年4月徒刑。示意圖／取自Ingimage
南投縣一名少女在去年初在台中市認識許姓男子，二人同赴山區看夜景時，少女被許男猥褻，二審今判許1年4月徒刑。示意圖／取自Ingimage

南投縣 按摩 猥褻

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