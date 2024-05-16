赴陸經商失敗限境在他鄉 台商偷渡回台國安法判刑2月

陳姓台商在大陸做生意，因債務問題被控告詐欺，吉林省敦化市人民法院將他限制出境，不過，陳偷渡回台，再向警方自首，檢方依國家安全法聲請簡易判決處刑；台北地院審理，判陳有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

現年50歲的陳2020年3月8日合法出境至澳門，因經商失敗，積欠數百萬元債務，由吉林省敦化市人民法院限制出境。

陳為求脫身返回台灣，2021年11月某日下午2時，自福建省泉州市港口搭乘船隻偷渡至金門縣烈嶼鄉海岸上岸入境後，再搭乘飛機抵達松山機場，返回台北市中正區辛亥路的住處，之後，即前往內政部移民署北區事務大隊新北市專勤隊自首。

檢察官偵辦認為，陳姓台商違反國家安全法「無正當理由逃避檢查罪」，他2023年9月19日主動自首犯行，對陳聲請簡易判決處刑。