車手赴日取款遭逮速審重判3年8月 檢無奈反觀台灣「難怪詐騙天堂」

在詐騙集團擔任「車手」的江姓、林姓、黃姓男子，涉嫌跨海至日本取款，被日本警方逮個正著，3人接續被羈押，其中黃男遭逮不久後就判決3年8月確定，已在日本監獄服刑速度之快、刑度之重，引起法界熱議，有檢警揶揄台灣司法不是輕判就縱放，難怪被冠上「詐騙天堂」。

檢警調查，江男、黃男、林男等3人受在台灣的陳姓詐團幹部指示，在去年5月、今年1月飛往日本，待集團背後的話務手以「假檢警」話術行騙日本民眾匯款，再由3名車手前往ATM取款。

去年7月本警方接獲民眾受騙通報，循線查緝涉嫌取款的江男、黃男到案，兩人已至提款機提款46次，被害人受騙金額估計2127萬日圓。

黃遭逮後不久，隨即被日本法院判處3年8月刑期，因判決確定已在日本監獄入監服刑，江姓、林姓男子則仍羈押中，估計近期應該就會審結，日本檢警對於詐欺案件審理速度之快，判刑也重，引起法界熱議。

實務上，三人以上共同犯詐欺罪，以加重詐欺罪嫌論處，依法可處1年至7年徒刑；然依據司法院量刑趨勢建議系統，若警詢時坦承、且詐騙金額500萬元以下，考量初犯，建議量刑區間約1年8月至2年6月，建議刑度為2年。

有檢察官舉近日法院宣判的「車手」案件為例，與黃男雷同，都是受詐團指示，至提款機領走人頭帳戶的現金，法院審理後，卻僅處涉案車手、車手頭等4人6個月至1年2月不等徒刑。