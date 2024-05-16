國民黨籍前新豐鄉長收100萬賣2清潔隊員缺又圖利 判7年刑

國民黨籍新竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤，被控收取100萬賄款讓2鄉民兒子順利錄取清潔隊員，另在疫情期間，許在鄉公所醫療用口罩880萬元採購案中，指示部屬圖利特定廠商。新竹地院依貪汙收賄與圖利罪重判許秋澤有期徒刑7年、褫奪公權4年、沒收100萬元犯罪所得。檢察官和許皆上訴，台灣高等法院今駁回。

新豐鄉公所前主任秘書劉嘉佑、前秘書許彩鳳犯圖利罪，一審分別被判刑2年、1年10月，分別獲緩刑，各支付公庫40萬、30萬元，都須接受3場法治教育課程；參與人謹鳴工業公司所取得未扣案的25萬2191元沒收。許秋澤、劉家佑、許彩鳳都被監察院彈劾，懲戒法院去年11月28日判3人撤職，許停止任用4年，另兩人停止任用2年。

許秋澤自2018年12月25日擔任新豐鄉第18屆鄉長，檢方起訴指出，2019年到2020年2月間，許秋澤開出50萬價碼，讓2名鄉民的兒子順利進入新豐鄉公所清潔隊，2鄉民分別在宮廟及住處送錢，2個孩子事後即獲錄取。

許連任遇上新冠疫情，經鄉民代表會支持，於臨時會通過預算880萬元，採購每人5劑快篩試劑及每戶口罩2盒，並分2波配送至各村長辦公室發放給鄉民。

當時與公所有小額採購合作關係的廠商施品禎，向許秋澤表明有意願投標，許秋澤指示下屬「分數可以打高一點」、「盡量給施品禎做」等語，並自任評選委員會召集人，藉此操控內聘委員在評選階段給予特定廠商高分，使施品禎成為唯一及格者得標，公所依約給付879萬9900元價款。

一審判決後，檢察官就3名被告刑之部分與參與人謹鳴公司沒收部分提起上訴，許秋澤也只對量刑上訴。

竹院以3名被告在偵查中自白，許秋澤也繳回100萬犯罪所得，依貪汙治罪條例規定減刑，審酌許為一鄉之長，卻利用職務收賄並圖利他人，敗壞官箴而判刑，高院認為沒有不當之處，檢察官、許秋澤上訴無理，因此駁回。