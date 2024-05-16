Melody遭控借70萬美金買房沒還錢 前夫今低調現身法庭作證

藝人殷悅Melody（本名劉恭顯）被控為買美國加州的房子，委由前夫吳育奇向林姓友人借款美金70萬元，林提民事訴訟請求返還消費借貸款，台北地方法院今開庭傳喚吳育奇作證，但全程採不公開審理。

吳育奇今頭戴帽子、口罩，身穿紅色外套低調出庭，庭後面對媒體詢問，他不發一語上車離開。

Melody被控欲購買美國加州的房子，委由吳育奇向林借款，而林分別於2022年5月27日、6月16日、6月17日從香港共匯款美金70萬元至Melody的美國帳戶。

法院先前開庭時，Melody委任律師否認雙方間有消費借貸款，並認為林提出的匯款紀錄無法證明雙方間的借貸關係，且吳育奇當時稱是生意往來款項，給Melody作為家用，Melody與吳育奇也已離婚，吳另提告確認離婚無效之訴，認為吳作證的可信度不高，沒有傳喚必要。