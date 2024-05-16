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高雄知名鋼鐵貿易商2豪宅登記妻名下 離婚後差點被她趕出去

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄曾姓富商將兩間豪宅登記在洪姓妻子名下，並由曾男每月支付12萬元租金給洪女繳納房貸，但夫妻去年1月經法院調解離婚後，洪女主張曾男應該搬離，提告要曾交還房屋，且從去年兩人離婚起算，每月給她12萬元；不過法院審理後，認定兩房應為借名登記，判洪女敗訴，曾男成功保住房子

判決指出，曾男為南部知名鋼鐵貿易商，還因投資房產有道，接受過雜誌媒體採訪；2011年4月間，曾與洪女結婚，曾先購入一間豪宅，因與家人感情不睦，豪宅便登記在洪女名下。

2015年間，曾男再購入另一間房產，同樣登記洪女名下，房貸、水電等支出，則由曾男負責。不過兩人婚姻維持約10多年，曾男被洪女抓包外遇，去年1月夫妻經法院調解後離婚。

洪女離婚後主張曾男購入並登記在她名下的兩間豪宅，是曾男向她承租，曾每月再支付12萬元「房租」給她，兩人離婚後，租賃關係應該終止，沒料曾仍繼續住在兩間豪宅內，且沒再付房租，根本是無權占用。

洪女去年3月先寄存證信函要求曾男還她房子，接著提告要求曾從去年1月起，支付她每月12萬元租金，並搬離這兩間房子。

曾男挨告後反擊，稱兩間房頭款都是他支付，雖然是以洪女名義向銀行借款，但每月房貸都是由他匯款至房貸專戶扣款，且兩間房的裝潢費用、水費、電費、瓦斯費、管理費、網路費、保險費都他支應，洪女主張根本毫無理由。

高雄地院審理時，法官確認兩房的房貸、水電等費用確實都由曾男支付，洪女也無法舉證兩人的租賃關係如何成立、租約內容、租金及期限等要件，不採信洪女主張。

法官依據曾男存款憑條及匯款紀錄等證據，認為兩間房子確實應為曾男借洪女名義登記，實際曾才是兩間房子的所有權人，判洪女敗訴。

高雄曾姓富商經法院調解離婚，洪女主張曾男應該搬離登記在她名下的房屋，不過法院審理後，認定兩房應為借名登記，判洪女敗訴，曾男成功保住房子。示意圖／取自pexels
高雄曾姓富商經法院調解離婚，洪女主張曾男應該搬離登記在她名下的房屋，不過法院審理後，認定兩房應為借名登記，判洪女敗訴，曾男成功保住房子。示意圖／取自pexels
高雄地院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

房子 水電 離婚

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