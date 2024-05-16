周典論延押2個月 合議庭：2度否認、證人恐有心理壓力

鴻海創辦人郭台銘去年爭取獨立參選總統，屏東縣議長周典論涉幫郭台銘買連署書，屏檢依違反總統選舉罷免法起訴，周典論從偵查起訴到法院審理，收押逾4個月，因收押屆滿，屏東地院15日裁定周典論續押2月，禁止接見、通信。合議庭指出，周典論偵訊兩度否認，且擔任議長，對證人恐有心裡壓力。

屏東地院5月8日開延押庭，周典論當時說，希望能快點出來，心臟刺痛要就醫。全案去年12月25日檢調調查，今年2月起訴移審法院，周收押禁見至今，5月22日羈押期滿，屏東地院15日做出裁定，周典論從5月22日起延押2個月，禁止接見、通信。

屏東地院今說明延押理由，合議庭指出，周典論在本案交付500萬元給同案被告周品全的目的，依多名證人陳述，是要以每人500元代價，取得1萬份連署書，此與周典論辯稱是要給連署人員工作費一詞有異，且若是給工作費，周典論應無掩飾、隱諱必要，但其對交付上開款項予同案被告周品全一事，竟於偵查中兩度否認，其掩飾舉動，與事理常情不合。

合議庭指出，辯護人雖又主張同案其他被告的辯護人在部分警、偵訊時未在場陪同、亦未通知辯護人在場，或有於訊問時將其等上手銬之情，然此涉及本案以嚴格證明方式審理，據以認定證據能力有無的問題，與法院為延長羈押裁定時，可以自由證明方式認定事實無關。

合議庭指出，周典論迄今仍否認犯行，所供與同案被告多人證述互異，本案審理程序、交互詰問前，難認周典論全無與上開證人勾串的動機。甚者，周典論久任屏東縣議會議長，同案被告周品全則為潮州鎮鎮長，依起訴書所指，同案被告周品全是基於被告指示，收取鉅款為郭台銘、賴佩霞連署，可見周典論對同案被告周品全等人有相當的影響力，且對其他同被告、證人亦將造成一定心理壓力。

對於周典論罹患疾病，需保外就醫，合議庭指出，周典論確有心臟疾患，然尚待評估進一步檢查、治療，且透過戒護外醫即可達到目的，縱使屏東基督教醫院的醫療設備不足應付，只須醫師開立轉診單，即可戒護被告至其他醫學中心檢查、治療，並無周典論所稱因屏東基督教醫院設備不足而須保外就醫疑慮。