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高雄鳳山再現假鈔 工人持百元假鈔買飲料被逮

中央社／ 高雄16日電

高雄鳳山分局昨天破獲柯姓男子自製假鈔案，今天再破獲一名男子前往飲料店使用100元假鈔，警方逮獲張姓工人但未搜出製作器材，初判非集團性犯罪，依偽造貨幣罪嫌送辦。

高雄近期發生多起假鈔案，鳳山分局昨天破獲柯男使用假鈔在夜市消費案，並在其住處搜出製作器材等物，但初判並非集團犯罪；不料今天再破獲一案，為11日接獲光遠路一間飲料店報案，指結帳時收到新台幣100元假鈔，立即組成專案小組偵辦。

鳳山分局今天指出，警方經調閱監視器畫面鎖定可疑男子，追查去向及住處，昨天中午11時通知49歲張姓工人到案；但經檢視張男住處，並未發現有製作假鈔器具或相關設備，初步研判應非集團性犯罪，也暫時排除與先前柯姓犯嫌偽鈔案有關。

警方指出，目前初查張男與先前犯案柯男並不認識，將持續追查有無其他商家受害，全案將張男依刑法使用偽造貨幣罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

假鈔 工人

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