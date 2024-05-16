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掛機車鹹酥雞撲鼻香 台南29歲男凍未條摸走…失主沒放過他

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南29歲邱姓男子今年1月6日凌晨行經北區民宅前，禁不住王姓男子吊掛在機車上鹹酥雞撲鼻香，將該包120元鹹酥雞偷走後騎車離去，王發覺遭竊報警，經警調閱監視器循線查獲，邱坦承鹹酥雞早被他食用完畢，法官認他犯竊盜罪處罰金1千元，並追徵鹹酥雞的價額。

警方以車追人，找上邱時，他坦承犯行，指鹹酥雞早被他吃光光。邱的供詞與王於警詢時證述相符，並有監視器影像截圖、照片及車號查詢車籍資料等佐證，認邱自白與事實相符，認事證明確。

檢方指出，邱竊得的鹹酥雞1包，已經被他食用完畢而無從沒收，據邱於警詢時供述明確，請依法追徵其價額。

台南地院審酌，邱犯罪動機、手段、所得、之前也曾有竊盜、詐欺等前科紀錄，這次又再次竊取他人財物，顯見欠缺對他人財產尊重、犯罪後坦承犯行態度，兼衡其品行、智識程度、家庭、經濟狀況等一切情狀，依法量處其刑。

台南地院指出，邱男這次又再次竊取他人財物，顯見欠缺對他人財產尊重、犯罪後坦承犯行態度等一切情狀，認他犯竊盜罪處罰金1千元，並追徵鹹酥雞的價額。圖／本報資料照
台南地院指出，邱男這次又再次竊取他人財物，顯見欠缺對他人財產尊重、犯罪後坦承犯行態度等一切情狀，認他犯竊盜罪處罰金1千元，並追徵鹹酥雞的價額。圖／本報資料照

台南 監視器 鹹酥雞

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