掛機車鹹酥雞撲鼻香 台南29歲男凍未條摸走…失主沒放過他
台南29歲邱姓男子今年1月6日凌晨行經北區民宅前，禁不住王姓男子吊掛在機車上鹹酥雞撲鼻香，將該包120元鹹酥雞偷走後騎車離去，王發覺遭竊報警，經警調閱監視器循線查獲，邱坦承鹹酥雞早被他食用完畢，法官認他犯竊盜罪處罰金1千元，並追徵鹹酥雞的價額。
警方以車追人，找上邱時，他坦承犯行，指鹹酥雞早被他吃光光。邱的供詞與王於警詢時證述相符，並有監視器影像截圖、照片及車號查詢車籍資料等佐證，認邱自白與事實相符，認事證明確。
檢方指出，邱竊得的鹹酥雞1包，已經被他食用完畢而無從沒收，據邱於警詢時供述明確，請依法追徵其價額。
台南地院審酌，邱犯罪動機、手段、所得、之前也曾有竊盜、詐欺等前科紀錄，這次又再次竊取他人財物，顯見欠缺對他人財產尊重、犯罪後坦承犯行態度，兼衡其品行、智識程度、家庭、經濟狀況等一切情狀，依法量處其刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言