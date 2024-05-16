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高雄男住護理之家噎死 衛生局將裁罰、喘息服務解約

中央社／ 高雄16日電

住梓官區某護理之家男子上月在護理之家噎死，家屬對死因有疑慮並以1999陳情。高市府衛生局表示，當天即調閱監視器調查，經查照服員違法，移送檢調偵辦；中止與此機構喘息服務契約，裁罰護理之家最高30萬以下罰鍰。

這名男子家屬向媒體投訴，媒體報導，53歲男子今年3月間住進梓官某護理之家，家屬在上月16日接獲護理之家通知男子過世，經家屬詢問，發現護理之家未將男子送醫。

家屬表示，經調閱監視器影像發現，男子在餵食過程中有2次想吐表情，但外籍照服員還是繼續餵食，直至男子已噎到且頭向上仰，才通知護理師抽痰；家屬質疑，護理之家未及時送醫，且人力不足明顯有疏失。

衛生局今天透過訊息表示，此名男子是機構喘息服務個案，家屬在4月19日透過1999陳情反映，親屬在4月16日死亡，家屬對死因有疑慮並反映護理之家無監視影像，衛生局在當天就完成調閱監視影像及相關事證調查。

經衛生局調查，確認照顧服務員有抽痰行為，此舉已違反護理人員法，最高可罰新台幣15萬元以下罰金，並處3年以下有期徒刑；衛生局表示，相關事證含違規行為監視器畫面，均已主動移送檢調單位偵辦。

另外，此護理之家未善盡督導之責，已違反護理人員法第31之1條規定，最高裁罰新台幣30萬元以下罰鍰，衛生局也依照服務契約，中止與此機構喘息服務契約。

住梓官區某護理之家男子上月在護理之家噎死，高雄市衛生局表示將中止與此機構喘息服務契約，裁罰護理之家最高30萬以下罰鍰。聯合報系資料照／記者王昭月攝影
住梓官區某護理之家男子上月在護理之家噎死，高雄市衛生局表示將中止與此機構喘息服務契約，裁罰護理之家最高30萬以下罰鍰。聯合報系資料照／記者王昭月攝影

照服員 監視器 衛生局

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