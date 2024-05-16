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涉暴力討債及柬埔寨詐騙 竹聯幫地虎堂主吳金虎夫婦等13人遭訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

竹聯幫地虎堂主吳金虎等人於2021年至2022年間，涉嫌受委託，實施數次暴力討債行為，另外，吳妻李家葳及十餘名地虎堂成員及詐團成員，從事網路愛情或假投資詐騙，騙得至少3名被害人款項。台北地檢署今偵結，依涉嫌組織犯罪防制條例、恐嚇危害安全、恐嚇取財及詐欺等罪起訴吳金虎等13人。吳金虎在押中。

檢方指出，現年52歲的吳金虎從2021年8月前起，擔任竹聯幫地虎堂主，涉與詐欺集團合作，從事恐嚇、恐嚇取財及詐欺取財等行為。

2021年8月間，吳金虎受一名許姓債權人委託，向經一對營彩券行母子討債，要求身為債務人的母子各別簽發50萬及100萬的本票。吳與數名成員兩度前往該彩券行要求還款，並持續坐在該彩券行門口。彩券行母子心生畏懼，於同月底清償債務，取回兩張票據。

檢方另查出，吳金虎曾收取來自大陸人士「海哥」的詐欺款，吳將其中的300萬匯入某汽車行所李姓負責人的銀行帳戶，接續再轉匯500萬至李的周姓友人的銀行帳戶。

不料，李、周兩人因涉嫌詐欺案件，帳戶遭凍結，吳受海哥委託，2022年4月至12月間，吳金虎曾數次透過當面放話或透過傳送訊息等方式追債，李則持續搬往他處躲避。吳金虎另一次也以類似手法，接受委託對他人追債。

起訴指出，2022年3月至9月間，吳金虎夫婦陸續帶領13名成員前往柬埔寨七星園區，與詐團成員張漢民合作，數名成員留在當地，透過社群平台及通訊軟體為媒介，以愛情詐騙或假投資詐騙歐美地區人士，期間內至少騙得3名被害人款項。

吳金虎因另案遭警方扣得手機，經調查分析後，雲林縣警察局移送本案偵辦。

檢方認定，吳金虎和李家葳等13人，涉犯組織犯罪防制條例、恐嚇危害安全、恐嚇取財及3人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財等罪嫌，依法提起公訴，宣告沒收吳金虎等人所有且供犯罪所用之物及犯罪所得，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。吳金虎在押中。

竹聯幫地虎堂主吳金虎（中）。圖／聯合報系資料照片
竹聯幫地虎堂主吳金虎（中）。圖／聯合報系資料照片
竹聯幫地虎堂主吳金虎妻子李家葳（中）。圖／聯合報系資料照片
竹聯幫地虎堂主吳金虎妻子李家葳（中）。圖／聯合報系資料照片

彩券行 恐嚇 詐欺

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