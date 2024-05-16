劉姓員警涉收賄案 北市警局：報請停職待調查

台北市劉姓員警疑涉收賄包庇色情業者遭檢調搜索，檢察官今天諭令劉男新台幣50萬元交保。對此，市警局說，已依警察人員人事條例報請予以停職，靜待司法調查。

市警局今天透過新聞稿表示，針對松山分局劉姓員警先前於中山分局服務期間涉犯妨害風化罪，市警局獲悉後主動調查，報請台北地檢署指揮偵辦，並至劉姓員警住家及辦公處所實施搜索，並查扣相關證物。

有關劉姓員警涉案情節重大，市警局說，已依警察人員人事條例報請予以停職，靜待司法調查，並從嚴追究相關考監人員行政責任。

市警局說，將持續清查，若發現其他員警涉案，依法嚴處，秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」的立場，以及不掩飾、不庇縱、不護短的態度，徹查到底、絕不寬縱，展現淨化團隊決心，以維警譽。

本案緣於檢調獲報，位於台北市中山區的7家電子遊戲場、按摩店、酒店與養生館為避免遭取締，自2009年起行賄原本在中山分局中山二派出所任職的劉姓員警，劉男2021年調任松山分局後，疑持續收受賄賂及包庇賭博、色情場所，檢調懷疑國民黨籍台北市議員葉林傳的前助理張姓男子、現任助理林姓男子也涉案。

北檢昨天指揮法務部調查局北部地區機動工作站等搜索70處，並約談劉姓員警、張男、林男及業者到案。