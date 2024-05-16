家暴讓妻逃回娘家...他趁機性侵10歲女兒 最終判關7年半定讞
一名父親19年前趁妻子回娘家時，將當時僅國小三年級的女兒帶進自己房間，強行脫掉褲子性侵得逞；女兒多年後向教友吐露苦水，而終於案情曝光，最高法院依對未滿14歲女子犯強制性交罪判刑7年6月定讞。
父親平時和妻子、一對兒女同住，2005年3月間因妻子被家暴而獨自回娘家住一個月，而他趁機將僅10歲的女兒帶進自己和妻子的房間，不顧女兒痛哭說「不要」，仍強脫褲子性侵。
女兒多年後參加教會，和教友討論性侵的文章，教友問她小時候是否過得快樂，她就訴說童年被性侵的狀況，而熱心教友主動通報後才揭發案情。父親否認犯行，供稱妻子當時確實被他家暴而回娘家，他當時心情不好，常常喝得很醉，不記得晚上是否有叫女兒到房間或性侵。
法院根據相關證人說法，認定父親確實曾經性侵女兒，父親違逆人倫，喪失為人父應照養子女的責任，導致女兒內心傷痛至深，自幼影像至今多年，而父親仍不思悔悟，一再否認犯行，沒有任何道歉思過之處，還辯稱酒後沒有記憶。
一、二審認定父親惡性重大，依對未滿14歲女子犯強制性交罪判刑7年6月，案件上訴第三審，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
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