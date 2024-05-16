保育窪地當聚寶盆 偷埋事廢幾乎填平3層樓山谷獲利1.5億

新竹縣寶山鄉受惠竹科二期擴建效應，房市翻漲，新推建案不斷，造成大量建築廢棄物及土方流向可疑，內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊日前查獲不肖業者將鄉內大片山坡保育窪地視為聚寶盆，非法回填事業廢棄物，填谷造地，行為囂張。

警方指出，以朱嫌為首的朱氏家族環保清運業者，涉犯多起廢棄物清理法案件屢遭檢警環查緝在案，仍不思悔改，覬覦房市大熱帶動廢棄物清除商機，自2022年7月起，以其家族經營領有合法與無照的廢棄物清除許可共3家公司，陸續承攬桃竹苗一帶事業廢棄物清除業務，清除載運至寶山鄉非法設立的分類處理場進行分類處理後，尋找偏僻鄉間的土地棄置。

過程中，由朱氏兄弟出面與土地管理人簽訂承租契約，假借整地名義，實際上則是以合法及非法清除車輛，將分類出的廢磚塊及營建剩餘土石方，載運到朱家承租的土地非法掩埋，牟取暴利。

案經保七總隊歷經逾半年跟監埋伏，掌握不肖業者非法棄置事證，報請檢方偵辦，會同相關單位發動搜索並現地開挖，除發現大量回填土石、磚瓦外，也有廢塑膠、廢木材等營建事業廢棄物充斥其中。

初步勘驗非法回填體積逾4萬立方公尺，幾乎將落差3層樓高的山谷填平，不法利得高達1.5億元，全案偵查終結後，檢方將被告連同公司共16人提起公訴。