詐團3車手在日本被逮 2個月就判刑確定！台灣5幹部今起訴

台灣詐騙團夥騙到日本。陳姓男子為首的詐騙集團，將台灣常見的「假檢警」騙術轉移至日本，騙取多名日本人匯款，陳男再指示台籍車手前往日本取款，至少成功取走2127萬日圓，涉案3車手有1人判刑確定，2人羈押於日本看守所，雄檢今偵結，依詐欺、組織等罪嫌起訴陳男等在台5名幹部。

檢警調查，陳男等人先在台灣招募江姓男子（現羈押於日本看守所）擔任車手，江男再招募黃姓男子入夥，去年5月間，江男、黃男先搭機飛往日本，等集團背後的話務手先行以「假檢警」話術行騙日本民眾，匯款後再由江男、黃男取款。

去年7月間，日本警方接獲民眾受騙通報，循線查緝涉嫌取款的江男、黃男到案，統計兩人已至提款機提款46次，被害人受騙金額估計2127萬元，其中黃經日本法院判刑確定正在服刑，江男仍在羈押等候偵結。

江、黃兩人被逮後，陳男再遙控林姓男子前往日本，今年1月16日，林男依詐團指示取款，但被害人已與日本警方合作，假意拿出500萬日圓現金，等林男現身後，便一擁而上將他逮捕，目前仍羈押於日本看守所等候審判。

高雄檢警接獲日本檢警通報後，依情資鎖定在台灣遙控的陳姓男子等人，經雄檢主任檢察官莊玲如、檢察官李侑姿指揮刑事局及高雄市警局等單位偵辦，今年1月至陳姓主嫌、許姓幹部等人住處搜索。

檢警在陳男租屋處查扣現金33萬、手機57支及另扣得非制式手槍2枝、彈匣 4個、子彈11發，拘提、逮捕涉案3人到案後，又追查郭姓、謝姓幹部，今年3月成功拘提到兩人。