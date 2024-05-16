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誆稱神效一罈19萬 假藥酒詐騙集團橫行台南各醫院2人落網

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

假藥酒詐騙集團成員，專挑獨自到台南市某醫院的老人家，藉故關心攀談，騙說喝下藥包浸泡的藥酒調理，原本膝蓋壞掉也能行走，誘騙被害人以19萬元高價購買沒有療效藥酒。台南市警一分局偵查隊昨天拘提唐姓和陳姓男子到案，警詢後依涉嫌詐欺及違反藥事法罪嫌移送南檢法辦。

據了解，詐騙成員專挑獨自到大型院所就醫的老人家，藉故關心攀談，待被害人卸下心防，再佯稱家中高齡80歲老母原本體能退化不能走路，經過陳老師看診開藥，將藥包浸泡成藥酒，飲用調理一陣子，竟然可以走路了。

被害人信以為真，集團成員見餌上鉤，馬上將人載去台南市安定區港口一間預謀詐騙承租的透天厝，再讓屋內集團成員假冒陳老師幫被害人看診，在陳老師話術及共犯推波助瀾下，被害人花費19萬元買了5包內容物不詳的藥包5包、2桶米酒及1玻璃罐，並當場把它浸成藥酒帶回家。

受害老人家回家越想越不對勁，覺得遭詐騙，向市議員陳情後順利拿回買假藥酒費用，市警一分局接獲報案後，成立專案小組，並由衛生局採驗該瓶藥酒，檢驗後發現內容物未檢出西藥成分，並無實際療效。

員警擴大調閱監視器交叉比對，發現唐嫌（61歲）及陳嫌（62歲）涉嫌重大，經專案小組前往台中、彰化等地拘提2嫌到案並移送台南地方檢察署偵辦，2人各以2萬元交保，並持續查緝相關共犯到案。

警方調查另發現2名嫌疑人都沒有醫生執照，製造、販賣假藥酒行為，將函請衛生局依法開罰。 警方呼籲，未經專業醫生開立藥方及合格廠商生產藥酒，服用均存有潛在風險，不僅無法強身健體，還恐傷害肝、腎，切莫聽信不明人士推銷藥酒，以免被詐騙金錢又傷身。

詐騙集團以假藥酒向老人行騙。記者黃宣翰／翻攝
詐騙集團以假藥酒向老人行騙。記者黃宣翰／翻攝
台南市警一分局偵辦假藥酒詐騙案，查獲唐姓及陳姓男子涉案法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警一分局偵辦假藥酒詐騙案，查獲唐姓及陳姓男子涉案法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 衛生局 詐騙集團

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