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涉郭台銘連署書案 屏東縣議長周典論遭裁定延押2個月

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

鴻海創辦人郭台銘去年爭取獨立選總統，屏東地檢署調查，周典論出資500萬元交付給潮州鎮長周品全、鎮長司機陳男，以每份連署書500元對價，像老鼠會方式拉人連署，以違反總統選舉罷免法起訴周典論，周典論從偵查起訴到法院審理，收押逾4個月，屏東地院5月8日開延押庭，15日合議做出裁定，周典論延押2個月，禁止接見、通信。

5月8日法院開延押庭，周典論當時說，希望能快點出來，心臟刺痛要就醫。法官現場說，還要與兩名法官合議做裁定。全案從去年12月25日檢調調查，今年2月起訴移審法院後，周典論收押禁見至今，5月22日羈押期滿，屏東地院15日做出裁定，周典論從5月22日起延押2個月，禁止接見、通信。延押理由，屏東地院表示，會再發新聞稿說明。

屏東縣議長周典論（左）涉幫郭台銘連署書案，法院收押至今4個多月，並裁定延押2個月。圖／報系資料照
屏東縣議長周典論（左）涉幫郭台銘連署書案，法院收押至今4個多月，並裁定延押2個月。圖／報系資料照

周典論 屏東

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