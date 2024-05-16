遭要犯拘禁凌虐致大小便失禁 她隱忍多年提告法官還公道

金文龍因投資糾紛4年前連開6槍狙殺姚男和郭女兩人，一、二審均判殺人罪共2罪，各處無期徒刑確定；7年前曾遭金逼債的蔡姓女子，被押凌虐拘禁，致大小便失禁，她隱忍多年後才提出勇氣提告，金辯稱這麼重的罪，她經過這麼久才報案，法官認金犯私行拘禁罪，二審維持10月刑。

檢警調查，金文龍受託向林姓女子催討多年舊債45萬元，因林女過世，轉向其蔡姓女性友人催討。金文龍揪眾於2016年6月6日晚上9時許，在台南佳里城隍廟前，見蔡女騎機車經過，將她強拉上車，載至西港某民宅，隨後由其中2人或持球棒、或以腳踹方式毆打頭戴安全帽蔡女。

金在旁持球棒用大力敲打地面，斥責她避而不見，恫嚇稱：「恁爸狗鍊準備好了，繩子準備好了，我保證把你關在狗籠裡餵蚊子」、「如不籌出45萬元不會放你走」，並不斷的毆打她，致蔡女因害怕而大小便失禁。

金又撥打電話通知張姓男子等3人到場，蔡女請求張為其擔保45萬元債務以脫身，遭張拒絕。金再以電話通知朱姓男子到場，朱以之前積欠林女債務25萬元移轉給金，金才同意朱擔任蔡女債務保證人，且由蔡女簽發面額45萬元本票2張交給他，並同意3天內還款後，金才於翌日凌晨2時許，同意蔡女等人離去。她隨即就醫，經醫師診治，左肩及右膝瘀傷、左背部五處挫傷。

金辯稱，這件事情過那麼久了，他沒有印象，他並未幫人向蔡女討債，也沒有拘禁她，這麼重的罪，她怎會經過這麼久才報案。蔡女當天攜帶錄音筆，將遭金討債過程聲音錄下，金說，錄音檔無法證明他犯罪。

張、朱姓男子等人證述案發經過，最後因朱同意擔保，並由蔡女簽立本票，金才同意她離去。

台南高分院指出，蔡女於2020年4月28日警詢時陳稱：6月8日下午6時許，她有到佳里派出所報傷害案，後來因為她害怕被報復，所以她又不提告了。蔡女於2016年6月9日警詢時稱：「我不對涉嫌傷害我之人提出傷害告訴」相符。

蔡女案發後隨即報案，有佳里派出所受理刑事案件報告三聯單及受理各類案件紀錄表1份。又金因殺人罪，後經法院判處殺人罪共2罪，各處無期徒刑確定，於2020年2月27日經法院裁定羈押。

台南高分院認為，蔡女受有諸般凌虐拘禁，對金自然心存畏懼，恐遭報復，直至金因殺人案件經法院裁定羈押，才提出勇氣告訴，應可採信。

原審審酌金前有槍砲、重傷害等多項科刑紀錄，私行拘禁期間，手段殘忍，致蔡女受傷、大小便失禁，強逼簽下本票，造成身心俱創；犯後一再否認犯行，也未賠償蔡女犯後態度等一切情狀，量處10月。