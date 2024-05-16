「空戰英豪」退伍變共諜？更二審今宣判 結果…還沒完

空軍官校飛行訓練指揮部前上校副指揮官葛季賢、前中校副主任樓文卿，遭控在服役期間被大陸解放軍上尉鎮小江吸收，蒐集我空軍戰機操演等敏感資訊，台北地檢署2017年依陸海空軍刑法洩密罪嫌起訴兩人，台灣高等法院與更一審都判無罪，最高法院仍撤銷、發回，更二審原定今天上午10點宣判，但高院決定再開辯論。

1990年7月間，空軍派出2架偵察機飛往大陸浙江路橋機場進行空中偵照，新竹空軍聯隊派出4架戰鬥機護航，結果在台海上空遭遇大陸殲八戰機攔截，險些爆發空戰。葛季賢是4名戰鬥護航機飛官之一，事後被稱「空戰英豪」。

鎮小江共諜案在2015年爆發後，空軍官校以葛遭受刑事調查，不能勝任工作為由將他資遣。葛否認替鎮在台發展組織，曾向高雄市政府勞工局申請勞資爭議調解。

檢方查出，鎮小江15年前以香港居民身分，假借經商名義來台發展共諜組織，利用招待出國、送禮、餽贈美金等方式，陸續吸收退役軍官洩漏軍事機密，層級最高是前陸軍馬防部少將指揮官許乃權，最高法院依違反國安法判許判2年10月徒刑、鎮4年徒刑定讞。

檢方追查，葛季賢、樓文卿有意退伍後赴大陸發展，2009至2012年間，兩人被昔日袍澤、因案被通緝的空軍前中校劉其儒招待至國外旅遊，再由大陸情治人員出面設宴款待、吸收，要兩人返台發展共諜組織。