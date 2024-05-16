快訊

Toyz今發監執行先住「3人小房」 台中監獄第一餐菜色曝光！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「空戰英豪」退伍變共諜？更二審今宣判 結果…還沒完

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

空軍官校飛行訓練指揮部前上校副指揮官葛季賢、前中校副主任樓文卿，遭控在服役期間被大陸解放軍上尉鎮小江吸收，蒐集我空軍戰機操演等敏感資訊，台北地檢署2017年依陸海空軍刑法洩密罪嫌起訴兩人，台灣高等法院與更一審都判無罪，最高法院仍撤銷、發回，更二審原定今天上午10點宣判，但高院決定再開辯論。

1990年7月間，空軍派出2架偵察機飛往大陸浙江路橋機場進行空中偵照，新竹空軍聯隊派出4架戰鬥機護航，結果在台海上空遭遇大陸殲八戰機攔截，險些爆發空戰。葛季賢是4名戰鬥護航機飛官之一，事後被稱「空戰英豪」。

鎮小江共諜案在2015年爆發後，空軍官校以葛遭受刑事調查，不能勝任工作為由將他資遣。葛否認替鎮在台發展組織，曾向高雄市政府勞工局申請勞資爭議調解。

檢方查出，鎮小江15年前以香港居民身分，假借經商名義來台發展共諜組織，利用招待出國、送禮、餽贈美金等方式，陸續吸收退役軍官洩漏軍事機密，層級最高是前陸軍馬防部少將指揮官許乃權，最高法院依違反國安法判許判2年10月徒刑、鎮4年徒刑定讞。

檢方追查，葛季賢、樓文卿有意退伍後赴大陸發展，2009至2012年間，兩人被昔日袍澤、因案被通緝的空軍前中校劉其儒招待至國外旅遊，再由大陸情治人員出面設宴款待、吸收，要兩人返台發展共諜組織。

不過高院前審、更一審都認為兩人犯罪罪證不足，判無罪。因最高法院又撤銷更一審判決、發回更審，高院更二審原定今宣判，但因仍有疑點待釐清，決定再開言詞辯論庭。

空軍官校飛行訓練指揮部前上校副指揮官葛季賢被控遭解放軍上尉鎮小江吸收，蒐集我空軍戰機操演等敏感資訊，案件由台灣高等法院更二審審理中。圖／聯合報系資料照
空軍官校飛行訓練指揮部前上校副指揮官葛季賢被控遭解放軍上尉鎮小江吸收，蒐集我空軍戰機操演等敏感資訊，案件由台灣高等法院更二審審理中。圖／聯合報系資料照

空軍 鎮小江

延伸閱讀

陸13口岸入境郵輪 遊客免簽停留15天

蘋果Vision Pro登陸 快了

陸推「懲獨法律措施」與懲戒名嘴 學者：須留意法律戰

影／模擬敵軍砲火攻擊！空軍C-130H運輸機華麗飛行

相關新聞

保育窪地當聚寶盆 偷埋事廢幾乎填平3層樓山谷獲利1.5億

新竹縣寶山鄉受惠竹科二期擴建效應，房市翻漲，新推建案不斷，造成大量建築廢棄物及土方流向可疑，內政部警政署保安警察第七總隊...

詐團3車手在日本被逮 2個月就判刑確定！台灣5幹部今起訴

台灣詐騙團夥騙到日本。陳姓男子為首的詐騙集團，將台灣常見的「假檢警」騙術轉移至日本，騙取多名日本人匯款，陳男再指示台籍車...

涉郭台銘連署書案 屏東縣議長周典論遭裁定延押2個月

鴻海創辦人郭台銘去年爭取獨立選總統，屏東地檢署調查，周典論出資500萬元交付給潮州鎮長周品全、鎮長司機陳男，以每份連署書...

吳宗憲痛恨詐團冒用照片騙粉絲 與兒鹿希派聯手任反詐大使

藝人吳宗憲去年花了4千萬買下台南美食「老唐牛肉麵」的經營權，並交由兒子鹿希派一手打理，而老唐牛肉麵旁則是博愛派出所，台南...

偷完土地公廟突恍神 「回神時已在家」來不及變賣就被逮

台南白河一名黃姓男子有吸毒習慣，平時遊手好閒，缺錢花用就會四處行竊，是地方頭痛人物，沒想到他竟敢對神明下手，一天之內先後...

理專車手到府服務取款 渾不知台南便衣警尾隨逮捕法辦

高雄市18歲張姓男工人因缺錢花用，涉嫌加入詐騙集團當取款車手，昨天他到台南市向林姓女被害人要取款30萬元，在超商附近因形...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。