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勾結詐團、電玩貪汙…高雄模範警察等3警涉案停職再加1

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市警局至上月為止，因涉案被市府裁定停職的共有3名員警，包括曾當選高市模範警察的新興警分局偵查佐李育輝，林園分局林園所警員陳彥瑋、鳳山分局文山派出所警員巫文利；昨又有一名林園分局港埔所警員洪姓警員因涉案被裁定羈押。涉案4名員警中李、陳、洪等3人和詐團勾結，巫則收受電玩業者賄賂，更三審宣判，從輕改判8年。

曾獲選模範警察的偵查佐李育輝，去年被查出洩漏個資給張姓高中同學，去年11月被法院裁定收押禁見，李也被高雄市警局火速記兩大過免職，檢方依貪汙、洩密等罪嫌起訴李。

但法院認為李與張男金流僅屬借款，不構成貪汙，李育輝確實有洩漏個人資料給張男，並將高檢署查緝專案時間、內容傳給張男，法官綜合事證，非法利用個人資料罪共16次，判刑4至6月，洩漏國防以外之秘密消息罪則處6月徒刑，不得易科罰金部分合併判3年，得易科罰金部分處4月徒刑。可上訴。

高市林園警分局林園派出所警員陳彥瑋，因弟弟加入詐騙集團，陳暗中幫忙查個資，從中教弟弟騙人購買虛擬貨幣的話術，提供逃避警方查緝的教戰守則，讓詐團每月詐騙金額達5000萬元，陳從中抽取百萬不法利益；陳因涉嫌加重詐欺、洗錢、貪汙、洩密等罪，1月30日遭雲林地檢署聲押禁見獲准後，警局提報記兩大過處分免職。

高雄市仁武、鳳山警分局6名官警被控2012年起集體收賄500多萬元，包庇賭博電玩業者；除鳳山分局文山派出所警員巫文利還在訴訟外，其餘5人被依貪汙等罪判刑確定；巫文利更一審一度被判無罪，高雄高分院更二審依貪汙、違背職務收賄等罪判17年，更三審宣判，從輕改判8年，褫奪公權3年；全案仍可上訴。

除上述3名員警涉案遭停職外，雲林地檢署偵辦林園警分局陳姓警員（29歲）涉嫌勾結詐騙集團，提供個資並充當詐團「軍師」，以「教戰守則」指導詐團成員規避警方查緝，雲檢追查全案，發覺林園警分局港埔所洪姓警員（31歲）與陳姓警員多有金流來往，前天發動搜索，將洪帶回調查。

雲檢昨偵訊後，認為洪姓警員疑擔任賭博網站代理商，開放權限給賭客下注，從中抽取「水錢（手續費）」，並提供網站帳號、密碼，幫陳姓員警下注簽賭，認為洪涉賭博罪、公務員包庇他人意圖營利供聚眾賭博、加重詐欺，以及組織犯罪條例，昨向雲林地院聲押獲准。

林園分局以洪嚴重影響警譽，情節重大，依據警察人員人事條例及公務人員考績法規定，核予從重1次記2大過免職處分，並追究相關人員考核監督不周責任。

高雄市警局有4名員警涉案遭停職，其中3人和詐團勾結、1人電玩貪汙。記者石秀華／攝影
高雄市警局有4名員警涉案遭停職，其中3人和詐團勾結、1人電玩貪汙。記者石秀華／攝影

詐騙集團 貪汙 賭博

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