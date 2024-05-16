中和摩鐵枕頭悶殺小姊弟 吸毒母今凌晨裁定羈押禁見

新北市蘇姓前櫃姐涉嫌在汽車旅館吸毒、飲酒後，以枕頭悶殺兩名6歲及9歲的親生子女，蘇女昨被依殺人罪移送新北地檢署，檢察官複訊後，認為案情仍有諸多疑點待查，蘇女徐姓閨蜜與其何姓前夫供詞也待深入釐清，向新北地方法院聲請羈押，法官於今天凌晨裁定將蘇女羈押禁見。

新北地願表示，蘇女經法官訊問並參酌檢察官所提出相關事證，認涉犯刑法及兒童及少年福利及權益保障法第成年人故意對兒童犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，且為重罪並有逃亡、滅證、串證之虞，因此有羈押必要。

檢警初步調查，蘇女這個月12日母親節深夜，帶著2名子女入住案發汽車旅館，13日深夜先拍下兒女熟睡照片當成臉書封面，14日上午蘇女疑似喝酒並吸食K他命後，先將女兒悶殺，再對兒子下手。

蘇女犯案後，原打算輕生一了百了，但可能因為毒、酒交互作用，體力不支加上恍神，原本打算休息後再度嘗試尋短，結果因徐女再度前來探訪，才使得這起駭人聽聞的殺子案曝光。

據了解，蘇女閨密徐女13日曾與何姓前夫帶著零食、餅乾至汽車旅館探訪3人。徐女供稱，當時蘇女2名子女均無異狀，還會開心玩耍，但蘇女疑似情緒不穩定，她擔心閨密狀況，隔天14日中午再度帶著食物前往探視，竟驚見2名小孩已被蘇女悶殺。

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