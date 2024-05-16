北巿警涉包庇賭色 巡官劉維中50萬交保並限境限海

台北市政府警察局巡官劉維中於2009年至今年間，涉嫌收受色情及賭博遊戲業者賄款，洩漏警方臨檢查緝時間，國民黨台北市議員葉林傳服務處前任主任張翰明及現任主任林晴紀，疑為色情業股東，涉嫌貪汙。台北地檢署15日指揮調查局北機站、警政署政風室、台北市政府警察局執行搜索70處，約談劉維中等人到案。

漏夜訊後，檢方諭知劉維中50萬交保並限境限海、張翰明和林晴紀請回、其餘涉案業者則以1萬至40萬不等交保或請回。

檢方指出，劉維中原本任職於中山警分局中山二派出所，2021年10月間，調任松山分局並擔任巡官。2009年至2024年間，劉維中涉嫌向位於台北市中山區的賭博及色情業者，事先通報警方臨檢查緝消息，包庇經營賭場及色情業非法經營，收取來自7間電子遊戲場、按摩店、養生館及酒店的賄款，每次交付數萬元至數十萬元不等金額。

檢方也約談前任及現任葉林傳服務部主任張翰明、外號「江野」林晴紀等人，兩人疑似為涉嫌行賄的色情業股東。

檢警調作兵分70路，搜索劉維中於松山分局辦公室座位、張翰明和林晴紀的住居所以及涉案業者營業場所，查扣被告手機、帳冊及電腦等證物，並未搜索葉林傳市議會辦公室及服務處。