涉員警包庇案 北市議員助理移送北檢複訊
北市松山警分局劉姓員警涉嫌收受賄賂，包庇7家賭博、色情業者，北市議員葉林傳前後任助理張姓、林姓男子涉案。檢調今天兵分70路搜索，並約談劉、張、林等36人，晚間移送北檢複訊。
檢調獲報，位於台北市中山區的7家電子遊戲場、按摩店、酒店、養生館，為了避免遭員警取締，自民國98年起行賄原本在中山分局中山二派出所任職的劉姓員警，劉男於110年調任松山分局後，疑持續收受賄賂及包庇賭博、色情場所。
檢調查出，台北市議員葉林傳前助理張姓男子、現任助理林姓男子也涉案。
台北地檢署今天指揮調查局北部地區機動工作站、警政署政風室、台北市警察局執行搜索70處，包括松山分局劉姓員警辦公座位、住處等地，並約談劉男、張男、林男及業者共36人到案，晚間陸續移送北檢複訊。
檢調將擴大清查是否有其他員警涉案，全案朝貪污治罪條例行、收賄罪、刑法賭博罪、公務員圖利使他人為性交或猥褻罪偵辦。
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