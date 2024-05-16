聽新聞
test
0:00 / 0:00

警涉包庇賭色 葉林傳2助理遭搜索

聯合報／ 記者房荷庭李隆揆／台北報導

台北市警局松山分局。記者李隆揆／攝影
台北市警局松山分局。記者李隆揆／攝影
北市警松山分局巡官劉維中，涉嫌從二○○九年起收受色情及賭博遊戲業者賄款，暗中洩漏警方臨檢情資；台北地檢署昨指揮調警人員兵分七十路，搜索約談劉及業者共卅六人，其中包括台北市議員葉林傳服務處前、現任主任張翰明及林晴紀，全案朝貪汙等罪嫌偵辦中。

檢方指出，劉維中曾任職中山警分局中山二派出所，二○二一年十月間調任松山分局並擔任巡官。劉維中從二○○九年起，涉嫌向中山區的色情及賭博業者收賄，事先通報警方臨檢查緝消息，藉此包庇賭場及色情業非法經營，持續至今。

據調查，劉疑似收取酒店、養生館、按摩店、賭場、電玩等七家業者賄款，每次交付數萬元至數十萬元不等金額。

台北地檢署昨指揮調查局北機站、警政署政風室、台北市警局政風室等兵分七十路，昨上午八時到松山分局行政組帶走劉男。

松山分局表示，劉維中二○二二年二月因病請假休養，同年十一月銷假，因身體因素，只負責噪音、動保、環境衛生等民眾陳情業務，松山分局任內與特種行業業務無涉。

涉嫌行賄劉維中的業者當中，包括葉林傳服務處前主任張翰明、外號「江野」的現任主任林晴紀，兩人疑為色情業股東，昨天同遭搜索。

有員警私下表示，江野等人作風高調，選前早有人認為「早晚出事」；檢調又發現劉維中女兒在相關護膚店擔任櫃檯人員，認有新事證及連結。

據了解，劉曾因案被停職，期間到葉林傳身邊當住家保全，因此與葉身邊人關係密切。檢調警是接獲檢舉相關人涉嫌包庇土方、電玩店等，蒐證後展開行動。

北市 收賄 臨檢 葉林傳 貪汙 賄款 賭博 酒店

延伸閱讀

松山分局警涉收賄 北市議員葉林傳服務處2主任也遭約談

傳包庇八大行業…巡官遭調查局帶回 北市松山分局回應了

北市松山警分局巡官遭調查局搜索 傳議員助理也被帶回調查

事業做很大！桃園賭場聘司機接送賭客 負責人遭逮

相關新聞

錢櫃大火案 練台生一審無罪

錢櫃台北林森店二○二○年四月火災，造成共六人死亡、七十二人受傷，董事長練台生與公司幹部及法人共八人被起訴。練開庭時作無罪...

八八會館案 法務部、新北檢遭糾正

監委林國明、葉宜津、高涌誠昨天表示，檢察官出入「八八會館」接受無償招待案，針對法務部未建立妥適的拘票管制機制，新北地檢署...

警涉包庇賭色 葉林傳2助理遭搜索

台北市警松山分局巡官劉維中，涉嫌從二○○九年起收受色情及賭博遊戲業者賄款，暗中洩漏警方臨檢情資；台北地檢署昨指揮調警人員...

賺外快…港男來台衝浪板藏5.5公斤大麻 檢求刑9年

香港男子何偉耀今年2月初找尋「賺快錢」工作，友人指點可協助從泰國攜帶衝浪板到台灣，事成可得泰銖2至3萬元，何男2月底自港...

台東檢開庭中脫袍遭調查 法院：尊重

台東地檢署羅姓檢察官4月10日蒞庭脫下法袍欲休息引熱議，地檢署發新聞表示已啟動內部行政調查。台東地方法院今傍晚也發布新聞...

明揚大火百餘死傷…董座自認無過失 員工嘆：失望

明揚公司屏東廠去年9月大火釀百餘人死傷，屏東地檢署1月依過失致死等罪起訴時任董事長劉安晧管理幹部共6人。屏東地院今開第6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。