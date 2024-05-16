警涉包庇賭色 葉林傳2助理遭搜索

台北市警局松山分局。記者李隆揆／攝影 台北市警松山分局巡官劉維中，涉嫌從二○○九年起收受色情及賭博遊戲業者賄款，暗中洩漏警方臨檢情資；台北地檢署昨指揮調警人員兵分七十路，搜索約談劉及業者共卅六人，其中包括台北市議員葉林傳服務處前、現任主任張翰明及林晴紀，全案朝貪汙等罪嫌偵辦中。

檢方指出，劉維中曾任職中山警分局中山二派出所，二○二一年十月間調任松山分局並擔任巡官。劉維中從二○○九年起，涉嫌向中山區的色情及賭博業者收賄，事先通報警方臨檢查緝消息，藉此包庇賭場及色情業非法經營，持續至今。

據調查，劉疑似收取酒店、養生館、按摩店、賭場、電玩等七家業者賄款，每次交付數萬元至數十萬元不等金額。

台北地檢署昨指揮調查局北機站、警政署政風室、台北市警局政風室等兵分七十路，昨上午八時到松山分局行政組帶走劉男。

松山分局表示，劉維中二○二二年二月因病請假休養，同年十一月銷假，因身體因素，只負責噪音、動保、環境衛生等民眾陳情業務，松山分局任內與特種行業業務無涉。

涉嫌行賄劉維中的業者當中，包括葉林傳服務處前主任張翰明、外號「江野」的現任主任林晴紀，兩人疑為色情業股東，昨天同遭搜索。

有員警私下表示，江野等人作風高調，選前早有人認為「早晚出事」；檢調又發現劉維中女兒在相關護膚店擔任櫃檯人員，認有新事證及連結。

據了解，劉曾因案被停職，期間到葉林傳身邊當住家保全，因此與葉身邊人關係密切。檢調警是接獲檢舉相關人涉嫌包庇土方、電玩店等，蒐證後展開行動。