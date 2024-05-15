台東檢開庭中脫袍遭調查 法院：尊重

台東地檢署羅姓檢察官4月10日蒞庭脫下法袍欲休息引熱議，地檢署發新聞表示已啟動內部行政調查。台東地方法院今傍晚也發布新聞表示尊重。

地院新聞稿指出，台東地檢署公訴檢察官已向院方聲請調取法庭錄影錄音檔案，業已裁定准駁，該裁定尚未確定，仍可循法定程序救濟，且涉及審判核心，法院不便表示意見。

至於地檢署表示就檢察官蒞庭脫下法袍欲離庭，業已啟動內部行政調查乙事，法院敬表尊重。

另刑事案件依檢察機關辦理刑事訴訟應行注意事項第123條規定，檢察官有實行公訴之職責，應於審判期日始終到庭不得先行離庭，如有正當理由無法全程在庭者，應洽請法院為適當之處理。

台東地檢署主任檢察官廖榮寬表示，檢察官蒞庭是責任制，沒有工時制的問題，至於庭中檢察官脫下法袍的情形確實相當少見發生，因此，目前署裡已啟動行政調查，盼能還原法庭活動，釐清相關事實。

廖榮寬說，據他了解，羅檢當天確實身體有低燒的狀況，原本預期中午結束就可去看診，接著下午在開庭，未料，蒞庭時間超過他的預料，當下才會有這樣動作；羅檢平時表現認真優秀，無論在業務或法學素養上，非常受肯定。

地院表示，公訴檢察官如對於審判長訴訟指揮處分不服者，依據刑事訴訟法第288條之3規定得向法院聲明異議。本件依開庭資料顯示審判長實施交互詰問指揮訴訟程序並無不當，且檢察官並未聲明異議。

此外，公訴檢察官表示開庭已逾時，並主張依地檢署彈性上班實施要點脫下法袍意欲離庭，然該要點已明文排除檢察官之適用。再者，倘本件公訴檢察官於開庭期間表示有低燒等身體不適欲就醫之情形，院方定為適當之處理。