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明揚大火百餘死傷…董座自認無過失 員工嘆：失望

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

明揚公司屏東廠去年9月大火釀百餘人死傷，屏東地檢署1月依過失致死等罪起訴時任董事長劉安晧管理幹部共6人。屏東地院今開第6次準備程序庭，庭訊時任董事長劉安晧，劉庭訊否認過失，並指公司採分層負責，他負責董事會運作、金流管理，原物料的採購、存放、工安均有專人管理。受傷員工嘆很失望，都沒有人要為這起事件負責，每個人都說不知道。

法官庭訊時任董事長劉安晧，法官問是否認罪？劉安晧應訊說，對公司發生不幸事件，感到痛心和遺憾。他否認犯罪，明揚是上櫃公司，依分層負責制度管理，雖然他當時是董事長，主要是負責董事會運作與金流管控管理、原物料採購、存放、工安均有專人管理。

檢方起訴明揚公司違反職業安全衛生管理法。明揚在今年3月發布重大訊息，變更公司董事長、總經理，董事長為鄭錫潛、總經理為周益男。對於遭起訴違反職業安全衛生法部分，今天公司代表未派人出席，委託律師都是許乃丹。

庭訊時劉安晧說，他負責董事會運作，對外財務揭露、報告，銀行之間額度控管，除非有特殊狀況，不然他不進工廠巡視，也不會去巡視倉庫，除非重要客人，他會陪著一起看，總經理每月會跟他報告一次公司營業額、獲利、報表，有關財務方面。

劉安晧辯護律師補充說，劉安晧每周2個半天進辦公室，沒巡視倉庫。2018年9月5日，劉安晧當時是總經理，當時倉庫原物料區沒有C40-P架橋劑，2021年4月20日是明揚第一次進貨C40-P，當時劉已擔任董事長。

法官問明揚與被害人和解情況？明揚委任律師許乃丹說，總和解率95.45％，15人未和解，其中8人有提告，公司會積極與被告和解，並聲請法院調解。今出庭7名告訴人或委任律師，同意移請法院調解，其中1名員工說，她因還要開刀，要等開完刀看恢復情況。

劉安晧的限制出境、出海期限將屆，法官問劉是否解除？劉安晧說，他沒第2本護照，有時公務上會有出國需要，希望能解除限制出境，他也會配合庭期；檢方表示，所有被告都否認，公司都沒人要負責，為了案件密集審理，還是要限制出海出境。

受傷楊姓消防員說，每個人都說不知道，誰該出來為這件事情負責，沒有人承認自己錯誤，都是「不知道」3個字就結束了，現在他還是很痛苦；受傷員工無奈說，很失望，沒有人願意承認。

屏檢起訴時任幹部6人，董事長劉安晧、總經理呂英誠、製造處協理鄭紹庭、工安課長王志成、生管課副課長阮世昌、生管課倉管組長林靄宏與明揚公司。法官準備程序庭部分逐一問完6人，之後將整理爭點。

製作高爾夫球明揚公司屏東廠去年9月大火釀百餘人死傷。圖／報系資料照
製作高爾夫球明揚公司屏東廠去年9月大火釀百餘人死傷。圖／報系資料照
明揚公司前董事長劉安晧（右二）今庭訊時否認過失，強調明揚採分層負責。記者劉星君／攝影
明揚公司前董事長劉安晧（右二）今庭訊時否認過失，強調明揚採分層負責。記者劉星君／攝影

屏東 工安 律師

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