男大生突腹痛闖室友套房上大號 高院：不構成侵入住宅罪

林姓大學生腹疼，但公用廁所有人，便到許姓室友套房「撇條」，被依侵入住宅罪嫌起訴。新北地院認為要林忍著肚痛不能借廁所，若拉在褲子裡或是在眾人面前便溺，是一種凌遲，也是對人性尊嚴的嚴重侵害，是「不正義」的價值判斷，判無罪。檢方上訴，台灣高等法院認為林與許是室友關係，不是路人硬闖排便，駁回上訴確定。

林姓大學生與許姓男子、另2位室友共同承租房屋，房內格局為4房1廳，有2個廁所，許承租含有廁所的套房。4名房客也成立「輔大宿舍」的通訊軟體LINE群組。

林2022年9月5日找朋友來家中聚餐聊天，眾人聊到一半，林忽肚痛不可堪，但公用廁所有人在使用，林情急下跑到許的房間使用廁所。

許返家後發現馬桶有排泄物及汙漬，憤而提告，新北地檢署訊後依侵入住宅罪起訴林。新北地院開庭時，林表示因天生體質差，容易拉肚子，那一天剛好急性腸胃炎，公用廁所又有人，「我不可能當著大家的面拉出來，又沒有辦法忍，情急之下才想說要跟許借廁所使用，事後也有向許賠罪。」

新北地院認為，日常生活中每個人應該都有肚子痛、必須找地方如廁的經驗，這種需求往往突如其來，無法控制，如果能及時找到廁所抒解，就像久旱逢甘霖般地爽快，因此要求被告在「公廁」有人使用情況下，必須忍受肚子痛繼續等待，不可以進入許的套房內使用廁所，完全是一件強人所難的事情，畢竟這麼近的地方就存在另一間廁所，卻不能使用，對於肚子痛的林來說，欠缺期待可能性。

林因為肚子痛，未事先取得許的同意而使用廁所，一審認為未違背社會倫理、公序良俗及法益保護的精神，具有社會相當性。如不算是「正當理由」，法院便是告訴大家即便肚子再痛，也只能拉在自己的褲子裡面，或是選擇在眾人面前便溺，這樣簡直是一種凌遲，因此判無罪。

檢察官上訴，指沒有案發時公廁有人使用的證據，且林可以透過通訊軟體與許聯繫，但他卻沒事先通知，況且他還留下排泄物、汙漬未清，與一般常情不符，一審判決有違誤，請求撤銷改判。

高院指出成立犯罪必須具備構成要件該當、違法性及罪責等3項要件，缺一不可，林因為肚子痛而進入許的房間內使用廁所，非無故擅自進入，符合緊急避難要件而得阻卻違法，不成立侵入住宅罪。

雖然房客間不負有互助互惠、彼此照應的法律上義務，但高院認為互相包容體諒、和睦相處、合理使用與共同分擔公共空間的清潔，才可尋得幸福人生。高院認為林為了保護較優越的身體健康利益，而侵害較低位階的自由法益，且許姓室友曾表示過如有需要可以借用他房間內的廁所，當時又不在家、未將房間上鎖，林所為對許的危害性明顯較低，屬緊急避難行為。